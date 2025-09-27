Previsioni meteo Veneto: instabilità in arrivo per il fine settimana

“Un minimo di pressione attraverserà il Nord-Italia entro le prime ore di domenica, portando sulla regione variabilità e qualche tratto di instabilità. Poi si sposterà verso sud-est, lasciando spazio a tempo più stabile almeno fino a lunedì. Tra martedì e mercoledì, correnti cicloniche associate a una vasta bassa pressione sull’Europa orientale determineranno nuovamente condizioni di variabilità e instabilità”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Nel pomeriggio/sera di Sabato 27 spazi di sereno inizialmente anche ampi, specie sulle zone orientali a crescenti annuvolamenti a partire da ovest, con aumento della probabilità di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, per i quali non si esclude qualche fenomeno intenso (forti rovesci, locali grandinate) tra Prealpi e pianura. Temperature diurne in aumento. Venti in quota deboli/moderati meridionali, tendenti a disporsi dai quadranti orientali verso sera; in pianura deboli/moderati in prevalenza nord-orientali”.

Domenica 28

Cielo: Residui annuvolamenti notturni, poi nuvolosità in diminuzione fino a cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei maggiori annuvolamenti in prossimità dei rilievi al pomeriggio. Possibili foschie o locali nebbie in pianura e in qualche valle prealpina fino al primo mattino.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo possibili residue precipitazioni di notte.

Temperature: Senza notevoli variazioni, con tendenza alla diminuzione nei valori minimi e al rialzo in quelli massimi.

Venti: In quota deboli/moderati inizialmente nord-orientali, dal pomeriggio settentrionali; nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati da nord-est, salvo nel pomeriggio sulle zone centro-occidentali dove soffieranno deboli da ovest.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Lunedì 29

Cielo: Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo aumento della nuvolosità verso sera, specie sulle zone orientali.

Precipitazioni: Assenti – Nulla(0%)

Temperature: Pressoché stazionarie, salvo lieve rialzo dei valori minimi in montagna.

Venti: In quota deboli/moderati settentrionali; nelle valli variabili. In pianura deboli variabili, tendenti a disporsi da nord-est dalla sera.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Martedì 30

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo parziali schiarite, soprattutto sulle zone meridionali a inizio giornata; possibili modeste locali precipitazioni. Temperature minime in aumento, massime in calo.

Mercoledì 1

Spazi di sereno alternati ad annuvolamenti più consistenti tra la notte ed il primo mattino e in montagna al pomeriggio. Probabili precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.

