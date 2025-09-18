Previsioni Meteo Veneto: l’equinozio d’autunno porta freddo e maltempo

“La presenza di un vasto promontorio anticiclonico su buona parte dell’Europa, determinerà una fase di tempo stabile e soleggiato, con temperature in aumento e superiori alla media del periodo. Domenica lieve cedimento del campo anticiclonico sul suo margine più occidentale, con venti in quota che cominceranno a disporsi da sud-ovest, con possibilità di qualche maggiore annuvolamento in montagna nel corso del pomeriggio. Lunedì una saccatura si avvicinerà sulla Francia determinando un flusso umido in quota dai quadranti meridionale e un graduale peggioramento del tempo sulla regione, con nuvolosità in aumento e precipitazioni via via estese a partire dalle ore centrali, associate a calo delle temperature massime“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza sereno, con temperature massime in aumento e un po’ superiori alla media del periodo. Venti in quota da nord-ovest fino a parte della mattinata tesi, poi moderati; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso tempo stabile e in prevalenza ben soleggiato. Nelle prime ore non si esclude qualche banco di nebbia in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento in quota, altrove stazionarie. Massime in generale ulteriore aumento e superiori alla media del periodo, specie in pianura.

Venti. In pianura deboli/variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota al mattino moderati dai quadranti settentrionali, in successiva progressiva rotazione dai quadranti meridionali.

Mare. Calmo.

Sabato 20 in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per qualche velatura, con possibili locali banchi di nebbia al primo mattino in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento su Prealpi e parte della pianura interna, altrove stazionarie. Massime in ulteriore aumento in pianura e molto superiori alla media del periodo, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti. Deboli variabili in pianura, con brezze sulla costa; in quota moderati da sud-ovest.

Mare. Calmo.

Domenica 21 in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio sviluppo di qualche annuvolamento in montagna; possibili locali nebbie in pianura al primo mattino. Temperature minime senza variazioni di rilievo o in locale aumento sulle zone costiere, massime in lieve calo. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Attendibilità previsione: Buona

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 22, equinozio d’autunno, previsti iniziali ampi tratti soleggiati, seguiti da un graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest, fino a cielo in prevalenza nuvoloso nel pomeriggio. Dalle ore centrali aumento della probabilità di precipitazioni a partire da ovest, anche a carattere di rovescio o temporale, in progressiva estensione verso i settori orientali. Temperature minime in aumento sulle zone montane, altrove stazionarie; massime in ulteriore diminuzione, stazionarie sulla costa. Venti in quota tesi dai quadranti meridionali; sulla costa tratti di rinforzo di Scirocco.

