Previsioni Meteo Veneto: nuova ondata di maltempo nel pomeriggio, “fenomeni intensi” in arrivo

“Nel pomeriggio odierno nuova fase di instabilità con rovesci o temporali da locali a sparsi con possibilità di locali fenomeni intensi specie tra Prealpi e pianura“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Completatosi il transito di una saccatura nella giornata di martedì, la pressione aumenta; sul Veneto dunque il tempo diviene perlopiù stabile, con aumento degli spazi di sereno e dell’escursione termica diurna, salvo una possibile temporanea fase di variabilità venerdì per il passaggio marginale di una ondulazione ciclonica“.

Oggi tempo instabile con prevalenza degli addensamenti nuvolosi, a fronte di alcune schiarite da sud-ovest e in generale verso sera; specie fino al pomeriggio alcune fasi di precipitazioni sparse e intermittenti, con rovesci e temporali; possibilità di qualche locale fenomeno intenso; temperature in calo rispetto a lunedì specie riguardo ai valori diurni, minime raggiunte alla sera.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo in prevalenza poco nuvoloso con significativi spazi di sereno, salvo possibili iniziali addensamenti di nubi basse od occasionali nebbie in pianura e a fondovalle.

Precipitazioni: In genere assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve diminuzione; massime sulle zone più a sud-est stazionarie o in leggera diminuzione, altrove in moderato aumento.

Venti: In quota deboli o a tratti moderati, dai quadranti nord-occidentali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Giovedì 4 cielo sereno o temporaneamente poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Per le minime attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui sulle zone montane e pedemontane prevale un aumento; massime in moderato aumento.

Venti: In quota fino al pomeriggio generalmente deboli e di sera moderati, nelle prime ore dai quadranti nord-orientali, poi da quelli meridionali con crescente prevalenza da sud-ovest; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo al largo, calmo sottocosta.

Venerdì 5 sulla costa cielo da sereno a poco nuvoloso, altrove tempo un po’ variabile con spazi di sereno alternati a nubi più significative sulle zone più interne a partire dalle ore centrali, associate a qualche possibile precipitazione anche in forma di rovescio o locale temporale; per le temperature minime, attese contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di diminuzioni in quota e aumenti in pianura; temperature massime senza notevoli variazioni sulle zone pianeggianti, in contenuta diminuzione su quelle montane.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 6 atteso cielo in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi, in genere senza precipitazioni; per le temperature minime, attese contenute variazioni di carattere locale; per le temperature massime lievi diminuzioni sulle zone pianeggianti, variazioni poco significative in montagna con prevalenza di aumenti ad alta quota.

