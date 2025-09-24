Previsioni Meteo Veneto: nuovi temporali nel pomeriggio

“Nel pomeriggio di mercoledì tempo a tratti instabile con rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti su Prealpi e pianura, in esaurimento dalla serata a partire da ovest“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Fino a sabato la circolazione continuerà ad essere ciclonica, tutti i giorni piogge si alterneranno a rasserenamenti, con temperature in prevalenza non distanti dalla media nelle ore notturne e sotto la media nelle ore diurne. Un’inversione di tendenza è attesa da domenica, quando aumenterà la pressione e di conseguenza diminuirà la probabilità di precipitazioni“.

Oggi pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso e a tratti coperto; attese piogge che prima o poi interesseranno tutte le zone, anche con rovesci e temporali. Di sera piogge in esaurimento e successive leggere/moderate diminuzioni della nuvolosità. Temperature più basse anche di molto rispetto a martedì e alla media, con minime a tarda sera.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani nella prima metà di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche poco nuvoloso, sulla pianura con nebbie locali di notte e in dissolvimento di mattina. Nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente verso sera.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) fino al pomeriggio per piogge locali e in aumento fino a medio-alta (50-75%) verso sera per piogge che arriveranno ad interessare gran parte delle zone; fenomeni in prevalenza modesti, di sera localmente moderati per alcuni rovesci/temporali a tratti.

Temperature. Fino al mattino in calo e dal pomeriggio con andamento irregolare rispetto a mercoledì, con differenze anche sensibili. Valori notturni non distanti dalla media e valori diurni sotto la media in modo leggero/moderato.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da sud e altrove con direzione variabile.

Mare. Mosso.

Venerdì 26 sulla pianura cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso e a tratti coperto. Sui monti generalmente coperto.

Precipitazioni. Probabilità in prevalenza sulla pianura bassa (5-25%) per piogge locali a tratti e sui monti medio-bassa (25-50%) per piogge sparse a tratti, di pomeriggio in aumento fino a medio-alta (50-75%) per piogge che tenderanno a interessare gran parte delle zone; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, con i rovesci/temporali più probabili di pomeriggio.

Temperature. In aumento fino al primo mattino, poi sulla pianura con andamento irregolare e sui monti in calo. Differenze anche sensibili rispetto a giovedì.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati, su Delta del Po e zone limitrofe da sud-est mentre altrove da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud.

Mare. Mosso.

Sabato 27 nuvoloso con piogge a tratti in vari momenti della giornata, temperature con andamento irregolare.

Attendibilità previsione: Buona

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 28 sono attese residue piogge lasceranno ben presto spazio a rasserenamenti, temperature in aumento.

