Previsioni Meteo Veneto: oggi e domani tempo instabile/perturbato

“Tra martedì 23 e mercoledì 24 varie fasi di tempo instabile/perturbato, con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, specie tra Prealpi e pianura, dove saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci) e quantitativi anche abbondanti in occasione di rovesci ripetuti e persistenti, più probabili su pianura e costa centro-orientali“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Un minimo depressionario posizionato sul Mediterraneo occidentale associato ad un flusso in quota umido dai quadranti meridionali, tenderà a spostarsi verso est tra martedì e mercoledì, determinando una fase di tempo instabile/perturbato con precipitazioni localmente anche abbondanti su costa e pianura nord-orientale. In seguito la depressione si riporterà verso ovest mantenendo però per buona parte della settimana, una fase di tempo instabile a tratti perturbato. Si alterneranno fasi di precipitazioni a tratti diffuse, con rovesci e temporali, a fasi con fenomeni più discontinui. Generale calo termico, con temperature che si porteranno su valori inferiori alla media del periodo, specie venerdì nei valori massimi; sabato temperature in ripresa“.

Oggi cielo in prevalenza molto nuvoloso. Graduale aumento dell’instabilità, con precipitazioni a tratti diffuse, con locali temporali e rovesci anche persistenti in particolare sulla pianura centro-orientale. Possibilità di fenomeni localmente intensi o con quantitativi consistenti. Temperature massime in calo in pianura, stazionarie o in locale lieve aumento sulle zone montane. Venti in quota moderati/tesi dai quadrati meridionali. In pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali, con tratti di rinforzo da nord-est sulla costa nord-orientale e da sud-est specie sui settori costieri meridionali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso tempo ancora instabile/perturbato, con nuvolosità diffusa in mattinata, specie sui settori orientali, dalla tarda mattinata nubi più irregolari, a tratti consistenti, alternate a schiarite, più frequenti sulla pianura centro-meridionale e occidentale.

Precipitazioni. Nella notte fino al primo mattino fenomeni diffusi sui settori costieri e nord-orientali della pianura, con possibili rovesci ripetuti e persistenti sulla costa nord-orientale e zone adiacenti, altrove precipitazioni assenti o al più discontinue. In seguito le precipitazioni continueranno ad interessare i settori nord-orientali e anche dolomitici, rimanendo più discontinue altrove. Dal tardo pomeriggio/sera precipitazioni in diradamento.

Temperature. In generale calo, salvo stazionarietà dei valori massimi in pianura.

Venti. Sulla costa in prevalenza da nord-est moderati, a tratti tesi, salvo sui settori costieri nord-orientali dove prevarranno venti tesi di Scirocco in mattinata; al pomeriggio variabili, deboli, a tratti moderati con prevalenza di venti di Scirocco sulla costa nord-orientale. In quota tesi meridionali.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 25 iniziale variabilità, con schiarite anche ampie in mattinata alternate ad annuvolamenti, più frequenti e consistenti nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Possibili residui fenomeni sui settori orientali nella notte, poi assenti per buona parte della mattinata. Dalle ore centrali il tempo diverrà più instabile, con precipitazioni da locai a sparse con rovesci, anche diffuse sui settori centro-settentrionali dalla sera.

Temperature. Senza variazioni di rilievo.

Venti. In pianura variabili, deboli, a tratti moderati; in quota venti moderati/tesi dai quadranti meridionali.

Mare. Calmo o poco mosso.

Venerdì 26 cielo in prevalenza nuvoloso/molto nuvoloso. Nella notte residue precipitazioni anche diffuse sui settori settentrionali e orientali, poi possibile temporanea pausa, con fenomeni generalmente assenti o al più locali. Dalle ore centrali probabile nuova ripresa di precipitazioni sparse, a tratti diffuse. Temperature minime in aumento, massime in calo, localmente anche marcato e ben inferiori alla media del periodo. Venti in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali; in quota tesi dai quadranti meridionali.

Attendibilità previsione: Discreta

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 27 tempo ancora instabile, con schiarite, specie al mattino, alternate ad annuvolamenti più frequenti nel pomeriggio. Saranno probabili precipitazioni sparse, a tratti diffuse nel pomeriggio. Temperature in generale aumento. Venti in quota fino al mattino moderati/tesi meridionali, poi in rotazione da est. In pianura in rinforzo dai quadranti orientali, con Bora sulla costa, tesa, a tratti forte entro fine giornata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.