Previsioni Meteo Veneto: ottobre porta freddo e maltempo, sabato nubi e piogge

“Fino a mercoledì il Veneto sarà lambito da una depressione con nucleo sull’Europa Orientale, mentre tra giovedì e venerdì circolazione anticiclonica; le temperature sotto la media saranno la caratteristica meteorologica saliente. Sabato una bassa pressione attualmente sulla Groenlandia porterà dapprima nuvole e verso sera piogge“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti nuvoloso. Attese modeste precipitazioni a tratti più probabilmente verso sera, che interesseranno in modo sparso la Regione, con quota neve attorno ai 2000 m. Temperature più basse rispetto a lunedì e alla media, anche di molto. Venti da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alle zone pedemontane e montane.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani sulla pianura nuvolosità in diminuzione da nord-est, fino a cielo ovunque sereno o poco nuvoloso di sera. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. In pianura nella prima metà di giornata probabilità medio-bassa (25-50%) su Veronese/Rodigino per modeste piogge sparse e bassa (5-25%) sulle zone limitrofe per modeste piogge locali, per il resto assenti. Sulle Prealpi per tutto il giorno probabilità medio-bassa (25-50%) per modesti fenomeni sparsi a tratti, con quota neve attorno ai 2000 m. Sulle Dolomiti assenti.

Temperature. Sulla pianura fino al pomeriggio con andamento irregolare e di sera in calo, sui monti in calo, con minime a fine giornata e differenze anche sensibili rispetto a martedì. Valori sotto la media anche di molto.

Venti. Da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alle zone pedemontane e montane.

Mare. Mosso.

Giovedì 2 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In calo anche sensibile rispetto a mercoledì.

Venti. Da nord-est. Sulla costa e sui monti moderati/tesi, altrove deboli/moderati.

Mare. Mosso.

Venerdì 3 non si verificheranno precipitazioni, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo.

Attendibilità previsione: Ottima

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 4 nuvolosità in aumento con delle piogge verso sera, temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

