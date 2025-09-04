Previsioni Meteo Veneto: rischio pioggia domani pomeriggio

MeteoWeb

“Venerdì pomeriggio la nostra regione è marginalmente interessata dal transito di una modesta saccatura d’aria fresca in quota di origine nord-atlantica, che porta alcuni addensamenti nuvolosi e qualche possibile pioggia; per il resto il tempo è generalmente stabile, con molti spazi di sereno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo da sereno a poco nuvoloso, con temperature diurne in aumento rispetto a mercoledì.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani all’inizio cielo da sereno a poco nuvoloso salvo possibili locali nebbie o nubi basse su qualche zona pianeggiante e a fondovalle nelle prime ore, poi nel complesso parzialmente nuvoloso con addensamenti più significativi su zone montane e alta pianura, spazi di sereno più persistenti su bassa pianura e costa.

Precipitazioni: Dalle ore centrali possibili alcuni fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, da locali a sparsi, soprattutto su zone montane e alta pianura.

Temperature: In quota, moderato calo specie riguardo ai valori massimi; nelle valli e sull’alta pianura prevale una lieve diminuzione, salvo locali modeste controtendenze delle minime; altrove minime stazionarie o in leggero aumento, massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota fino al primo pomeriggio sud-occidentali, moderati sulle Dolomiti e da moderati a tesi sulle Prealpi, in seguito da moderati a deboli nord-occidentali; altrove deboli con direzione variabile, salvo qualche possibile fase di locali moderati rinforzi dai quadranti settentrionali su costa e bassa pianura a partire dal pomeriggio.

Mare: Da calmo a quasi calmo.

Sabato 6 cielo da sereno a poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in lieve calo soprattutto sulla pianura; per le massime, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti in montagna e diminuzioni sulla bassa pianura.

Venti: In quota nord-occidentali, da deboli a temporaneamente moderati; nelle valli e su buona parte della fascia pedemontana, deboli con direzione variabile; altrove in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, ma con fasi di moderato rinforzo da nord-est sulle zone costiere nelle ore centrali.

Mare: Poco mosso al mattino, per il resto quasi calmo.

Domenica 7 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo un po’ di nubi medio-alte dal pomeriggio a nord; per le temperature minime, aumenti al più contenuti sulle zone montane e pedemontane, contenute variazioni di carattere locale altrove; temperature massime in leggero aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 8 leggera variabilità, con alcuni addensamenti nuvolosi e significativi spazi di sereno; possibilità di qualche locale rovescio dal pomeriggio sulle zone montane; temperature minime in contenuto aumento; temperature massime in lieve aumento, salvo locale stazionarietà in pianura e nelle valli.

