Previsioni Meteo Veneto: stabile e soleggiato fino a lunedì, poi torna il maltempo

Dopo il passaggio di una modesta saccatura nella giornata di venerdì, la pressione torna ad aumentare nel fine settimana sul Mediterraneo, garantendo giornate stabili e ben soleggiate in Veneto. Da lunedì 8 settembre, cominceranno ad affluire in quota correnti umide sud-occidentali con primi annuvolamenti mentre tra martedì 9 e mercoledì 10 si avrà una fase di tempo instabile/perturbato con precipitazioni diffuse. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 6

Celo sereno o poco nuvoloso per passaggio di qualche velatura Temperature massime stazionarie o in lieve aumento in quota. Venti in quota nord-occidentali, deboli o temporaneamente moderati; in pianura in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, salvo sulla costa dove saranno moderati, a tratti tesi, da nord-est.

Domenica 7

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, salvo probabili nubi basse in qualche fondovalle nelle prime ore del mattino in successivo dissolvimento.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in leggero o contenuto aumento sulle zone montane e pedemontane, stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo o in rialzo in quota.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati, nord-occidentali; altrove deboli variabili, salvo moderati rinforzi da nord-est lungo la costa a inizio giornata.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Lunedì 8

Cielo: Fino a metà giornata cielo sereno o poco nuvoloso per velature, dalle ore centrali aumento della nuvolosità medio-alta a partire da ovest.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza variazioni di rilievo.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo.

Martedì 9

Da irregolarmente nuvoloso con schiarite al mattino, a nuvoloso o molto nuvoloso nel corso del pomeriggio. Dalle ore centrali aumenterà la probabilità di precipitazioni, con rovesci e temporali, a partire da ovest, in estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime in calo sulle zone montane, stazionarie altrove. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest; sulla costa venti moderati da sud-est, altrove deboli variabili.

Mercoledì 10

Tempo perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto. Probabili precipitazioni diffuse, anche consistenti tra Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali, già nel corso della notte e per buona parte della mattina; nel pomeriggio tendenza a diradamento sui settori centro-meridionali della pianura. Temperature minime stazionarie, massime in marcato calo. Venti in quota tesi/forti dai quadranti meridionali, in pianura rinforzi di Scirocco sulla costa e da nord-est nell’entroterra.

