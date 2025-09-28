Previsioni Meteo Veneto: stabile fino a domani, poi rinforzo dei venti e calo termico

Tra domenica 28 e lunedì 29 settembre, in Veneto prevarranno condizioni di tempo stabile e cielo al più poco nuvoloso. Da martedì, una vasta bassa pressione sull’Europa orientale convoglierà masse d’aria più umida e fresca, responsabili di una fase di tempo variabile tra martedì e mercoledì, cui seguirà un rinforzo dei venti da nord-est ed un calo delle temperature da metà settimana. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 28

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti in prossimità dei rilievi e verso sud-est. Temperature diurne in lieve rialzo rispetto a sabato. Venti in quota deboli/moderati settentrionali; in pianura deboli, da nord-est, con moderati rinforzi, su costa e pianura limitrofa, da ovest sulle zone centro-occidentali.

Lunedì 29

Cielo: Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo aumento della nuvolosità dal pomeriggio/sera sulle zone centro-orientali.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo bassa probabilità di qualche precipitazione serale in montagna.

Temperature: Pressoché stazionarie, salvo locali lieve variazioni in prevalenza tendenti al rialzo.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest. Altrove deboli variabili.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Martedì 30

Cielo: Nuvolosità in aumento a partire dalle zone settentrionali fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) di modeste locali precipitazioni specie sulle zone centro-orientali.

Temperature: Minime perlopiù in aumento, massime in calo.

Venti: Nelle valli variabili; altrove deboli/moderati nord-occidentali in quota, nord-orientali sulle zone pianeggianti.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Mercoledì 1

Tra la notte ed il primo mattino nuvoloso o molto nuvoloso, in seguito schiarite, soprattutto in pianura, alternate ad annuvolamenti, più frequenti e consistenti in montagna. Probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale fino al primo mattino e in montagna anche di pomeriggio. Temperature in diminuzione con minime raggiunte in serata e valori inferiori alla media del periodo.

Giovedì 2

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e aria tersa. Temperature in ulteriore diminuzione.

