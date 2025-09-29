Previsioni Meteo Veneto: temperature in calo, “valori termici molto sotto la media”

“Fino a mercoledì il Veneto sarà lambito da una depressione con nucleo sull’Europa Orientale; la caratteristica meteorologica saliente sarà la diminuzione delle temperature. Da giovedì pressione in aumento, sereno o poco nuvoloso e valori termici molto sotto la media“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso. Su Bellunese/Trevigiano e zone limitrofe di sera nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, con qualche pioggia sui monti. Temperature simili a domenica, non distanti dalla media.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani da nord-est attesa nuvolosità in aumento. Nella seconda metà di giornata ovunque cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge brevi e modeste, fino al mattino limitate alle zone nord-orientali e nella seconda metà di giornata in spostamento verso le zone sud-occidentali.

Temperature. Più alte di notte e più basse di giorno rispetto a lunedì e alla media, anche di molto.

Venti. Deboli/moderati da nord-est.

Mare. Mosso.

Mercoledì 1° ottobre sulla pianura nuvolosità in diminuzione da nord-est, fino a cielo ovunque sereno o poco nuvoloso di sera. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. In pianura nella prima metà di giornata probabilità medio-bassa (25-50%) su Veronese/Rodigino per modeste piogge sparse e bassa (5-25%) sulle zone limitrofe per modeste piogge locali, per il resto assenti. Sulle Prealpi per tutto il giorno probabilità medio-bassa (25-50%) per modeste piogge sparse. Sulle Dolomiti assenti.

Temperature. In calo anche sensibile rispetto a martedì, sotto la media anche di molto e con minime a tarda sera.

Venti. Da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alle zone pedemontane e montane.

Mare. Mosso.

Giovedì 2 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo.

Attendibilità previsione: Ottima

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 3 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo eccetto aumenti diurni sui monti.

