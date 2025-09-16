Previsioni Meteo Veneto: temporanea variabilità e calo termico, poi progressiva ripresa delle temperature

“Il transito di una modesta saccatura da nord-ovest porta una temporanea fase di variabilità anche sulla nostra regione, ove nelle ore a cavallo tra martedì e mercoledì alcuni addensamenti nuvolosi possono portare qualche precipitazione, seguiti da schiarite e da un temporaneo calo termico; nei giorni successivi si instaura un’area anticiclonica, che assicura tempo stabile con parecchi spazi di sereno e una progressiva ripresa delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo abbastanza variabile, con spazi di sereno anche ampi e nubi in aumento più significativamente sulle zone centro-settentrionali, ove diventa via via maggiore la probabilità di alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale; ventilazione a tratti degna di nota, dai quadranti occidentali in quota nonché all’inizio anche sulla pianura, in seguito da nord-est sulle zone pianeggianti coi maggiori rinforzi sulla costa.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani attesa un po’ di variabilità residua con nubi alternate a spazi di sereno via via più significativi sin dal mattino, salvo locali addensamenti pomeridiani in montagna.

Precipitazioni. Nella notte entrante alcuni fenomeni più probabili sulle zone sud-orientali e localmente su quelle centro-occidentali, in prevalenza modesti a parte qualche rovescio o temporale specie a sud-est; per il resto, generalmente assenti.

Temperature. Prevale una moderata diminuzione, salvo valori stazionari o un po’ in aumento ad alta quota e sulle zone costiere.

Venti. In quota nord-occidentali, fino alle ore centrali moderati od occasionalmente tesi, poi tesi o a tratti forti con attenuazione nelle ultime ore; nelle valli e sulla fascia pedemontana prevalentemente deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi; altrove dapprima moderati e poi deboli, localmente anche tesi all’inizio sulla costa, in genere dai quadranti nord-orientali.

Mare. Inizialmente mosso e poi poco mosso, anche quasi calmo nelle ultime ore.

Giovedì 18 cielo generalmente sereno.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Per le minime, attesi contenuti aumenti in quota e variazioni poco significative altrove; massime in aumento, da lieve sulla bassa pianura a moderato in montagna.

Venti. In quota nord-occidentali, sulle Dolomiti nelle primissime ore da forti a tesi e poi moderati, sulle Prealpi da moderati a deboli; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare. Quasi calmo fino al pomeriggio, calmo di sera.

Venerdì 19 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno; contenuto aumento delle temperature minime soprattutto in montagna, discreto aumento delle massime ovunque.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 20 cielo poco nuvoloso per nubi alte, con significativi spazi di sereno; temperature minime in aumento sulle zone pianeggianti e nelle valli, per il resto valori termici senza notevoli variazioni.

