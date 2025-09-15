Previsioni Meteo Veneto: temporanea variabilità, poi decisa fase anticiclonica

“Il transito da nord-ovest di una modesta saccatura lambisce martedì sera l’Italia, portando una temporanea fase di variabilità sulla nostra regione; segue una decisa fase anticiclonica, che fa tornare a prevalere il cielo sereno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo da sereno a poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso col passar delle ore e andando da sud a nord-est, coi principali addensamenti associati al più alla possibilità di occasionali piovaschi; temperature un po’ in aumento rispetto a domenica, salvo locali lievi controtendenze; alcuni rinforzi di vento occidentale in quota sulle Prealpi.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani tempo un po’ variabile, con significativi spazi di sereno nonché addensamenti nelle prime ore per nubi basse o foschie in pianura e in alcune valli, poi per nuvolosità irregolare in aumento specie sulle zone centro-settentrionali.

Precipitazioni. Nelle prime ore assenti salvo al più occasionali piovaschi notturni sulla pianura nord-orientale, poi fenomeni da locali a sparsi un po’ più probabili sulle zone centro-orientali, in genere modesti ma con alcuni rovesci o temporali.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale, con prevalenza di aumenti a sud-ovest e diminuzioni a nord-est.

Venti. In quota dai quadranti occidentali, da tesi a moderati, con fasi di ulteriore rinforzo specie nelle primissime ore sulle Prealpi; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura, fino alle ore centrali deboli con direzione variabile, poi da deboli a moderati per rinforzi e prevalenza dai quadranti orientali a partire dalla costa ove di sera divengono anche tesi.

Mare. Fino a gran parte del pomeriggio quasi calmo, poi poco mosso.

Mercoledì 17 modesta variabilità residua, con nubi sparse alternate a spazi di sereno via via più ampi, salvo locali temporanei addensamenti di pomeriggio in montagna.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo al più occasionali piovaschi nelle prime ore.

Temperature. Prevale una moderata diminuzione, salvo valori stazionari o un po’ in aumento ad alta quota e sulle zone costiere.

Venti. In quota da moderati a tesi nord-occidentali, localmente anche forti a inizio serata; nelle valli, prevalentemente deboli con direzione variabile; in pianura fino al pomeriggio dai quadranti orientali, da tesi a moderati sulla costa e da moderati a deboli sull’entroterra, verso sera deboli con direzione variabile.

Mare. Fino a gran parte del pomeriggio poco mosso, poi quasi calmo.

Giovedì 18 cielo generalmente sereno; per le temperature minime, attese contenute variazioni di carattere locale; temperature massime in moderato aumento.

Attendibilità previsione: Ottima

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 19 cielo sereno o poco nuvoloso; temperature in moderato aumento.

