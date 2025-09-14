Previsioni Meteo Veneto: tra anticiclone e qualche pioggia nei prossimi giorni

Fino a lunedì alta pressione in Veneto; cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in prevalenza non distanti dalla media. Martedì 16 settembre, transito da ovest a est di una depressione con nucleo attualmente sull’Oceano Atlantico; e mercoledì pressione in calo da nord-ovest; nuvolosità in aumento e delle piogge specie su Trevigiano e zone limitrofe. Poi nuovamente circolazione anticiclonica; non si verificheranno precipitazioni, temperature in calo mercoledì e in aumento giovedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 14

Alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti di pomeriggio qualche piovasco. Temperature: di pomeriggio con andamento irregolare e di sera in calo, con differenze anche sensibili rispetto a sabato; fino al pomeriggio non distanti dalla media, di sera sotto la media in modo leggero/moderato con minime a fine giornata.

Lunedì 15

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura e poco o parzialmente nuvoloso sui monti. Sulla pianura e nelle valli di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento, eccetto cali di notte sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a domenica. Valori non distanti dalla media.

Venti: Deboli/moderati, sui monti da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Martedì 16

Cielo: Nella prima metà di giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso con nebbie locali di notte e in dissolvimento di mattina. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto a tratti più probabilmente su Bellunese, Trevigiano e zone limitrofe.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Dal pomeriggio probabilità da bassa (5-25%) a sud-ovest per piogge locali a medio-alta (50-75%) a nord-est per piogge diffuse; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali con i rovesci/temporali più probabili su Bellunese, Trevigiano e zone limitrofe.

Temperature: Con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Mercoledì 17

Nuvolosità in diminuzione senza precipitazioni, temperature in calo.

Giovedì 18

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, sulla pianura di notte nebbie locali in dissolvimento di mattina, temperature in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.