Previsioni Meteo Veneto: transito di una saccatura atlantica nel pomeriggio

“Venerdì pomeriggio il Veneto è marginalmente interessato dal transito di una modesta saccatura atlantica, che porta alcuni addensamenti nuvolosi e qualche precipitazione. Nel fine settimana la rimonta dell’alta pressione dal Mediterraneo garantirà giornate stabili e ben soleggiate. Da lunedì correnti sud-occidentali porteranno maggiori annuvolamenti e martedì un aumento dell’instabilità pomeridiana soprattutto in montagna“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti più significativi nel corso del pomeriggio su zone montane e alta pianura, dove sarà più alta la possibilità di precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature massime in lieve calo. Venti in quota inizialmente da sud-ovest, moderati a tratti tesi, in rotazione e attenuazione fino a deboli nord-occidentali dalla sera; altrove deboli con direzione variabile, salvo moderati rinforzi dai settori settentrionali specie in prossimità della costa.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura soprattutto nel pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Stazionarie o in locale lieve calo in pianura, in leggero rialzo nei valori massimi in quota.

Venti. In quota nord-occidentali, deboli o temporaneamente moderati, specie di pomeriggio; nelle valli deboli con direzione variabile; altrove in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, ma con fasi di moderato rinforzo da nord-est sulle zone costiere.

Mare. Da mosso a poco mosso.

Domenica 7 cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in leggero o contenuto aumento sulle zone montane e pedemontane, stazionarie o in locale lieve diminuzione altrove; massime senza variazioni di rilievo o in rialzo in quota.

Venti. In quota deboli, a tratti moderati, nord-occidentali; altrove deboli variabili, salvo moderati rinforzi da nord-est lungo la costa a inizio giornata.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Lunedì 8 fino a metà giornata cielo sereno o poco nuvoloso; dalle ore centrali aumento della nuvolosità medio-alta e dei cumuli in montagna. Temperature tendenti al rialzo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 9 tratti di sereno, soprattutto nella prima metà della giornata e in pianura, alternati a crescenti annuvolamenti a partire dalle zone montane, dove potranno verificarsi delle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale già dalle ore centrali; altrove qualche fenomeno sarà possibile dalla serata. Temperature minime in aumento, massime in calo sulle zone montane.

