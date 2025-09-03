Previsioni Meteo Veneto: venerdì variabilità e instabilità

MeteoWeb

“Pressione in aumento per l’espansione di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale; sul Veneto prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; solo venerdì la marginale influenza di un’ondulazione ciclonica di origine atlantica potrà determinare una fase di variabilità, con qualche tratto di instabilità soprattutto in montagna“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Temperature massime perlopiù in moderato aumento, salvo locale diminuzione sulla pianura sud-orientale. Venti in quota deboli, o temporaneamente moderati, da nord-ovest; altrove, deboli variabili.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso per velature e, tra la notte ed il primo mattino per nubi basse con possibili foschie o locali nebbie in pianura e nelle valli.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in rialzo in quota; massime in aumento.

Venti. In quota inizialmente deboli da nord-est, poi in rotazione fino a disporsi dai settori meridionali da metà giornata e in intensificazione fino a moderati in serata; altrove deboli variabili.

Mare. Quasi calmo al largo, calmo sottocosta.

Venerdì 5 fino al mattino sereno o poco nuvoloso, con possibili foschie o locali nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde; nel corso della giornata nuvolosità in aumento soprattutto sulle zone montane e sulla pianura interna.

Precipitazioni. Dalla mattinata aumento della probabilità di precipitazioni locali, anche in forma di rovescio o locale temporale, fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone centro-orientali, bassa (5-25%) altrove.

Temperature. Rialzo delle minime in pianura, diminuzione delle massime in montagna, per il resto valori termici stazionari o in locale variazione.

Venti. In quota moderati da sud-ovest, altrove variabili, in prevalenza deboli, salvo locali moderati rinforzi da nord-est su costa e pianura limitrofa nella seconda metà della giornata.

Mare. Quasi calmo.

Attendibilità previsione: Buona

Sabato 6 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura. Temperature in leggera diminuzione le minime e in pianura anche le massime.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 7 cielo in prevalenza sereno fino alle ore centrali, in seguito aumento della nuvolosità medio-alta. Temperature in aumento, soprattutto le minime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.