Previsioni Meteo Veneto: weekend ancora stabile, peggioramento da lunedì 22

Un promontorio anticiclonico presente su buona parte dell’Europa garantisce un fine settimana di tempo ancora stabile e soleggiato in Veneto, con temperature superiori alla media del periodo. Domenica lieve cedimento del campo anticiclonico sul suo margine occidentale, con venti in quota che cominceranno a disporsi da sud-ovest portando qualche annuvolamento in montagna dal pomeriggio. Lunedì 22 settembre, il minimo depressionario si avvicinerà sulla Francia guidando un flusso umido meridionale in quota e un graduale peggioramento del tempo sulla regione, con nuvolosità in aumento e precipitazioni via via estese a partire dalle ore centrali; nei giorni seguenti la bassa pressione permarrà sul Mediterraneo occidentale mantenendo condizioni di tempo instabile, a tratti perturbato, con un generale calo termico. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 20

Giornata stabile, con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per qualche nube alta in transito. Temperature massime stazionarie o in locale ulteriore aumento in pianura. Venti deboli variabili in pianura, con brezze sulla costa; in quota moderati da sud-ovest.

Domenica 21

Cielo: In prevalenza sereno o poco nuvoloso per qualche velatura al mattino, con possibili locali foschie/nebbie in pianura e Valbelluna nelle prime ore. Nel pomeriggio qualche annuvolamento in montagna.

Precipitazioni: Nel pomeriggio/sera possibile qualche modesta precipitazione su Prealpi e zone occidentali delle Dolomiti.

Temperature: Minime in lieve aumento sulla costa e pianura meridionale, stabili altrove; massime in lieve calo sulle zone montane e pianura centro-settentrionale.

Venti: In quota da sud-ovest, in intensificazione da moderati a tesi dal pomeriggio, fino a forti in alta quota. In pianura inizialmente deboli variabili, poi moderati dalle ore centrali, in prevalenza da est sulla pianura interna e da sudest sulle zone orientali e costiere.

Mare: Inizialmente calmo, poco mosso dalle ore pomeridiane.

Lunedì 22

Cielo: Cielo in prevalenza nuvoloso al mattino, con maggiore nuvolosità sulle zone occidentali e montane; nel corso della giornata transito di nuvolosità più compatta, in parziale attenuazione verso sera.

Precipitazioni: Nel corso della mattinata aumento della probabilità di precipitazioni a partire da ovest, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, in progressiva estensione verso i settori orientali. Fenomeni in esaurimento verso sera.

Temperature: Minime in locale aumento sulle zone montane, altrove stazionarie; massime in generale diminuzione, salvo stazionarie sulla costa.

Venti: In quota tesi sudoccidentali, fino a forti in alta quota, in attenuazione dalla sera. In pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali; scirocco moderato sulla costa, con qualche rinforzo sulle zone meridionali.

Mare: In prevalenza poco mosso, a tratti mosso a sud.

Martedì 23

Nubi irregolari, a tratti consistenti, alternate a schiarite, più probabili in mattinata. Al mattino instabilità con modeste piogge sparse specie sui settori orientali e zone prealpine e pedemontane, dove saranno probabili anche locali rovesci e temporali. Nel pomeriggio precipitazioni un po’ più diffuse, con ancora rovesci e temporali via via più probabili e diffusi specie verso sera e nella prima parte della notte. Temperature minime in generale calo, massime in calo sui settori orientali, stazionarie o in locale aumento altrove. Venti in quota moderati/tesi dai quadrati meridionali; in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mercoledì 24

Tempo ancora instabile/perturbato, con maggiore nuvolosità sulle zone centro settentrionali, e qualche modesta schiarita a sud; generale attenuazione della nuvolosità verso sera. Precipitazioni intermittenti, diffuse, più probabili nelle ore centrali, anche a carattere di rovescio; fenomeni in esaurimento verso sera. Temperature in generale calo, specie le minime che saranno raggiunte alla sera. Venti in pianura da ovest o nordovest, in prevalenza deboli o al più moderati; in quota deboli/moderati meridionali.

