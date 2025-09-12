Previsioni Meteo Veneto: weekend con nubi e piogge

“Fino a sabato mattina il Veneto continuerà a stare ai margini di una depressione con nucleo tra Islanda e Gran Bretagna; sulla pianura si alterneranno nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni, sui monti in prevalenza nuvoloso con modeste piogge a tratti. A cavallo tra sabato e domenica avvicinamento della suddetta depressione, con conseguente aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni. Già nel corso di domenica pressione in aumento e rasserenamenti da ovest. Lunedì circolazione anticiclonica, cielo sereno o poco nuvoloso. Martedì pressione in calo, nuvolosità in aumento con delle piogge sui monti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sulla pianura andando da sud a nord cielo da poco o parzialmente nuvoloso a parzialmente nuvoloso o nuvoloso, senza precipitazioni, con temperature simili a giovedì e non distanti dalla media. Sui monti nuvoloso con piovaschi sparsi e locali rovesci a tratti, con temperature più basse in modo leggero/moderato rispetto a giovedì e alla media.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani sulla pianura nella prima metà di giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest fino a cielo ovunque coperto entro sera. Sui monti nuvoloso fino al mattino e poi coperto.

Precipitazioni. Fino al mattino sulla pianura assenti e sui monti probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge sparse. Nella seconda metà di giornata probabilità in aumento da ovest, di sera da alta (75-100%) sulle zone occidentali per piogge estese a medio-alta (50-75%) sulle zone orientali per piogge diffuse. Fino al pomeriggio si tratterà di piovaschi/rovesci; di sera anche dei temporali, non esclusi locali temporali intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate) fino alle prime ore di domenica.

Temperature. Con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a venerdì. Di notte sopra la media e di giorno sotto la media, in modo leggero/moderato.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati, fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare. Poco mosso.

Domenica 14 di notte nuvolosità in diminuzione, dal mattino cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Di notte probabilità inizialmente alta (75-100%) per piogge estese, in esaurimento da ovest. Dal mattino ovunque assenti.

Temperature. In calo, eccetto aumenti diurni sui monti, con differenze anche sensibili rispetto a sabato e minime a tarda sera.

Venti. Sulla pianura di notte moderati/tesi da ovest, di mattina deboli/moderati con direzione variabile, dal pomeriggio deboli/moderati da nord-est. Sui monti deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi in rotazione da sud-ovest a nord-ovest col passar delle ore.

Mare. Poco mosso.

Lunedì 15 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura e poco o parzialmente nuvoloso sui monti, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 16 attesa nuvolosità in aumento e poi delle piogge sui monti. Temperature in aumento, eccetto diminuzioni diurne sui monti.

