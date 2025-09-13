Previsioni Meteo Veneto: weekend tra temporali e schiarite

“Tra la sera di sabato 13 e le prime ore di domenica 14 transito molto veloce di un impulso perturbato, con rovesci e temporali sparsi, in spostamento veloce da ovest a est: saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento) specie tra prealpi e pianura/costa centro settentrionale. A cavallo tra sabato e domenica avvicinamento di una depressione con nucleo tra Islanda e Gran Bretagna, con conseguente aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni. Già nel corso di domenica pressione in aumento e rasserenamenti da ovest.

Lunedì circolazione anticiclonica, cielo sereno o poco nuvoloso. Tra martedì e mercoledì pressione in calo da nord-ovest, in arrivo delle nuvole e qualche pioggia. Tra sabato e le prime ore di domenica il transito di un asse di saccatura determinerà un veloce episodio di instabilità sulla montagna veneta. In seguito, tra domenica e lunedì un promontorio anticiclonico riporterà condizioni di maggiore stabilità, accompagnate da un significativo rialzo termico”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

“Nel Pomeriggio/sera di Sabato 13 nuvolosità in aumento da ovest, fino a cielo ovunque coperto entro sera. Successivamente sempre da ovest in arrivo piogge anche con temporali, più probabilmente di sera e che entro fine giornata avranno interessato tutte le zone. Temperature con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a venerdì, prima delle piogge non distanti dalla media e poi sotto la media anche di molto”.

Domenica 14

Cielo: Di notte nuvolosità in diminuzione. Dal mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Di notte probabilità inizialmente alta (75-100%) per piogge estese, in esaurimento da ovest. Dal mattino sulla pianura ovunque assenti, sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per qualche piovasco e per il resto assenti.

Temperature: Con andamento irregolare, eccetto cali notturni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a sabato; fino al pomeriggio valori non distanti dalla media, di sera valori sotto la media in modo leggero/moderato con minime a fine giornata.

Venti: Sulla pianura di notte moderati/tesi da ovest, di mattina deboli/moderati con direzione variabile, dal pomeriggio deboli/moderati da nord-est. Nelle valli, deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da nord-ovest.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 15

Cielo: Cielo in prealenza sereno o poco nuvoloso, sui monti a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Di notte nebbie locali sulla pianura e nelle valli, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento, eccetto cali notturni sulla pianura e nelle valli, con differenze anche sensibili rispetto a domenica.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Martedì 16

Nuvolosità in aumento con qualche pioggia a tratti più probabile sui monti. Di notte sulla pianura e nelle valli alcune nebbie, in dissolvimento di mattina. Temperature in aumento nelle ore notturne e in calo nelle ore diurne.

Mercoledì 17

Nuvolosità in diminuzione con qualche residua pioggia, temperature in calo.

