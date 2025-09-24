Progetto “AstroYoung”: gli studenti dei Castelli Romani alla scoperta dell’Universo

Per la gioia dei più giovani, nel mese di ottobre prenderà il via la nuova edizione del progetto “AstroYoung”, che offrirà agli studenti l’opportunità di scoprire i segreti dell’Universo dalla viva voce di esperti e soprattutto di “imparare facendo”, grazie alle numerose attività astrofile pratiche e coinvolgenti. A lanciare il progetto è l’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da ben 30 anni nel campo della didattica e della divulgazione delle scienze astronomiche, con la collaborazione dell’Associazione Eta Carinae e del centro di aggregazione giovanile Casa di Pia 2.0.

Il progetto “AstroYoung” si inserisce nell’ambito delle iniziative del prestigioso Premio “Livio Gratton” istituito dall’Associazione Eta Carinae per onorare la memoria del prof. Livio Gratton, vicepresidente dell’Unione Astronomica Internazionale, accademico Lincei e professore ordinario di Astrofisica presso l’Università “La Sapienza” di Roma, e per aiutare – con un contributo economico – i giovani scienziati a proseguire la propria carriera in ambito astrofisico.

“Con il coinvolgimento di ragazze e ragazzi del territorio negli eventi del Premio, l’iniziativa vuole ricordare l’attenzione che mio padre, Livio Gratton, ha sempre profuso verso il mondo della scuola e la divulgazione scientifica, e la sua grande disponibilità nel trasmettere e comunicare la passione per la cultura e la ricerca scientifica anche a giovani e giovanissimi” spiega Clara Gratton, presidente di Casa di Pia 2.0, il centro di aggregazione giovanile, sede di una parte degli incontri-laboratorio previsti dal progetto.

Un progetto di scienza e inclusione

“AstroYoung” non è solo un percorso didattico, ma un’occasione di inclusione e crescita personale: i giovani diventano protagonisti attivi della scoperta scientifica, imparando a collaborare e a comunicare i risultati delle loro ricerche.

“L’obiettivo principale del progetto AstroYoung è stimolare l’interesse dei giovani per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), promuovendo il pensiero critico – spiega Federico Badoni, Consigliere ATA – Attraverso attività pratiche e laboratoriali, e quindi con un approccio esperienziale, gli studenti acquisiranno conoscenze e competenze in astronomia”.

Attività e calendario

Le lezioni del progetto “AstroYoung”, per circa 40 studenti provenienti dalle scuole secondarie di primo grado dei Castelli Romani e suddivisi in due gruppi, si svolgeranno in orario extra scolastico dal mese di ottobre 2025 al mese di gennaio 2026. A ospitare le lezioni saranno due suggestive location: il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, sede dell’Associazione Tuscolana di Astronomia, nel cuore del parco dei Castelli Romani, al riparo dalle luci cittadine, e i locali della Casa di Pia 2.0, centro di aggregazione giovanile a Frascati.

I giovani studenti saranno alle prese con telescopi, meridiane e altri strumenti astronomici. Nel corso delle lezioni, a cura di esperti operatori dell’ATA, i partecipanti al progetto AstroYoung impareranno a orientarsi nel cielo stellato, a riconoscere le costellazioni e a puntare gli oggetti celesti con il telescopio. In programma anche osservazioni del Sole all’oculare del telescopio, laboratori sulle stelle e sui pianeti del nostro Sistema Solare e lezioni multimediali di astronomia sotto la cupola del planetario itinerante dell’ATA, formidabile strumento di simulazione del cielo.

I ragazzi e le ragazze partecipanti potranno poi approfondire un argomento astronomico e, al termine del progetto formativo, illustrarlo davanti a una platea di studenti e adulti nel corso di un evento aperto a tutta la cittadinanza. A chiudere il ricco calendario di incontri formativi sarà la cerimonia di consegna del Premio “Livio Gratton”, in programma sabato 17 gennaio 2026 presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati.

Modalità di partecipazione

Il progetto “AstroYoung“, a carattere extrascolastico e su base volontaria, è aperto a tutti gli studenti interessati delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Un incontro informativo per le famiglie e i ragazzi si terrà venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 18:00, presso la sede di Casa di Pia 2.0 (via Rapini 1, Frascati). Per le iscrizioni è disponibile un modulo online.