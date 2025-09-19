Puglia, incendio a Santa Maria di Leuca: residenti evacuati

Un incendio è divampato nella notte sulla costa di Santa Maria di Leuca, in località “Ciardo”, in provincia di Lecce. Le fiamme sono partite da un’area di vegetazione incolta, arrivando, sospinte dal forte vento, a lambire numerose abitazioni. Questo ha costretto i Vigili del Fuoco ad evacuare per precauzione le persone presenti, tra cui anche alcuni bambini: sul posto hanno operato diverse squadre di Vigili del Fuoco. Gli sfollati sono stati poi fatti rientrare nel corso della stessa nottata, una volta ultimate le operazioni di spegnimento.