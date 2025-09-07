Puglia, vasto incendio a Santa Cesarea Terme: intervengono i Canadair | FOTO

Un vasto incendio è in corso a Santa Cesarea Terme, nel Salento. Le fiamme, partite da delle sterpaglie alla periferia in via Madonna Dell’Idri, sulla provinciale che collega la frazione di Cerfignano, hanno raggiunto la zona del Belvedere nella parte alta della località adriatica, mettendo a rischio l’area pinetata, già per una piccola parte aggredita dal rogo. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con agenti della Polizia locale. Sono arrivati anche due Canadair. Interviene anche la protezione civile. Al momento la situazione – secondo quanto dichiarato dal sindaco di Santa Cesarea, Pasquale Bleve – è “sotto controllo”.