QatarEnergy firma un accordo storico con Messer per la fornitura di elio ad alta purezza

QatarEnergy ha firmato un accordo a lungo termine con l’azienda tedesca di gas industriali Messer per la fornitura di elio ad alta purezza, utilizzato in un’ampia gamma di tecnologie, dagli scanner MRI al calcolo quantistico. L’accordo per 100 milioni di piedi cubi all’anno provenienti dagli impianti di Ras Laffan di QatarEnergy segna il primo accordo di vendita e acquisto diretto dell’azienda energetica statale con Messer, la più grande azienda privata al mondo di gas industriali. Secondo un rapporto dello scorso anno della società di ricerche di mercato IDTechEx, la domanda globale di elio potrebbe superare i 322 milioni di metri cubi entro il 2035 per il gas ampiamente utilizzato nell’industria manifatturiera grazie alle sue proprietà di raffreddamento e inerzia.

Le previsioni

QatarEnergy stima che la quantità di elio disponibile dal suo giacimento di gas di North Field sia sufficiente a soddisfare la domanda globale per i prossimi 30 anni. Quando i due impianti di elio del gigante energetico statale saranno operativi a piena capacità, si prevede che forniranno circa il 25% della produzione totale di elio mondiale.

“Questo accordo sottolinea l’impegno di QatarEnergy nel fornire risorse affidabili da uno dei maggiori produttori di elio al mondo per supportare le industrie in rapida crescita in tutto il mondo”, ha affermato Saad Sherida Al-Kaabi, ministro per gli Affari energetici del Qatar e CEO di QatarEnergy. Oltre agli scanner MRI e al calcolo quantistico, l’elio è fondamentale per i semiconduttori, la fibra ottica e l’esplorazione spaziale, tra le sue numerose applicazioni.