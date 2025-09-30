QuarantaScienza IX edizione: al via con la lezione inaugurale sulle foreste e la biodiversità

Giovedì 2 ottobre p.v. alle ore 11.00 prenderà il via la nona edizione di QuarantaScienza con la conferenza del Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza sul tema Biodiversità, foreste e cambiamenti globali. La conferenza si svolgerà presso la Biblioteca accademica (Scuderie Vecchie di Villa Torlonia – ingresso Via Lazzaro Spallanzani 1/A). “Le foreste sono lo scrigno più prezioso per la conservazione di circa il 90% di tutta la biodiversità terrestre. Gli ecosistemi forestali sono anche fondamentali sistemi di regolazione del clima e di mitigazione dei gas serra e di altri composti inquinanti e svolgono un ruolo insostituibile per la conservazione del suolo, la difesa idrogeologica e la regolazione dei deflussi idrici che dai bacini montani scendono verso la pianura e il mare.

Tutti questi servizi ecosistemici sono strettamente legati tra loro, tanto che la diversità delle foreste nel mondo rappresenta una delle funzioni ecologiche più importanti anche per garantire l’adattamento e la resilienza degli ecosistemi forestali nei confronti dei cambiamenti climatici, assicurando così anche la continuità della vita di Gaia”, si legge nella presentazione.