Raro evento di Riscaldamento Stratosferico Improvviso in Antartide: si teme “caos climatico” nell’emisfero sud

Un evento meteorologico antartico estremamente raro ha innescato un drastico e rapido aumento delle temperature nella stratosfera sopra il continente ghiacciato, sollevando preoccupazioni tra gli scienziati per il potenziale caos climatico che potrebbe abbattersi sull’emisfero australe, in particolare in Australia, nei mesi a venire. Il fenomeno, noto come Riscaldamento Stratosferico Improvviso (Sudden Stratospheric Warming, SSW), ha provocato un innalzamento delle temperature di oltre 30°C a circa 30 chilometri di altitudine sopra l’Antartide. Questo riscaldamento sta indebolendo il vortice polare e ne sta alterando i movimenti, con effetti che si propagheranno lentamente fino alla superficie terrestre.

Secondo quanto riportato da ricercatori come Marin Jucker dell’Università del Nuovo Galles del Sud su ‘New Scientist’, l’instabilità del vortice polare rende i modelli meteorologici futuri più difficili da prevedere, con impatti previsti che potrebbero durare per settimane o mesi. L’evento potrebbe portare a condizioni di maggiore siccità e rischio incendi nell’Australia orientale, e a condizioni più umide e ventose nel sud del Paese.

Un SSW sopra l’Antartide

L’SSW è un evento comune nell’emisfero settentrionale, ma è estremamente raro al di sopra dell’Antartide, dove si è verificato solo due volte nella storia recente, nel 2002 e nel 2019. Entrambi questi precedenti hanno preceduto stagioni di incendi boschivi storici in Australia, alimentando il timore che l’attuale caos atmosferico possa esacerbare le condizioni estreme future.

Gli scienziati sottolineano che, sebbene l’evento non sia direttamente causato dal cambiamento climatico, la sua interazione con un clima globale già alterato potrebbe amplificare i rischi e la portata degli impatti sul tempo atmosferico.