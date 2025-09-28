Redwire si aggiudica un contratto per la fornitura di pannelli solari roll-out per il primo modulo della stazione spaziale di Axiom Space

Redwire Corporation, leader globale nelle soluzioni tecnologiche per lo spazio e la difesa, ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto da Axiom Space, leader nelle infrastrutture spaziali commerciali, per lo sviluppo e la fornitura di pannelli solari roll-out (ROSA) per il Payload Power Thermal Module (AxPPTM), il primo modulo per la stazione spaziale commerciale di Axiom. “In qualità di leader di mercato per le soluzioni di alimentazione spaziale, Redwire è orgogliosa di essere stata scelta come fornitore strategico per la fornitura di pannelli solari roll-out (ROSA) per il primo modulo della stazione spaziale di Axiom Space”, ha dichiarato Mike Gold, Presidente di Redwire per Civil and International Space. “Mentre la NASA e l’industria compiono i prossimi passi per costruire stazioni spaziali commerciali e mantenere la leadership degli Stati Uniti nell’orbita terrestre bassa (LEO), Redwire continua a essere il partner di riferimento per la fornitura di capacità critiche per garantire il successo in orbita”.

“Questo contratto con Redwire per le ali dei pannelli solari roll-out (ROSA) rappresenta un passo fondamentale verso lo sviluppo del nostro primo modulo di Axiom Station”, ha dichiarato Tejpaul Bhatia, CEO di Axiom Space. “La decennale esperienza di Redwire nel volo spaziale e nello sviluppo di tecnologie avanzate per veicoli spaziali consentirà in ultima analisi ai clienti globali di Axiom Station di condurre ricerca, innovare, scoprire e sviluppare soluzioni su larga scala a beneficio dell’umanità”.

La tecnologia ROSA di Redwire ha un tasso di successo del 100% nelle prestazioni in orbita e viene utilizzata in un’ampia gamma di missioni civili e commerciali, tra cui la Stazione Spaziale Internazionale, la missione Double Asteroid Redirection Test della NASA, il Power and Propulsion Element costruito da Maxar per l’Artemis Lunar Gateway e i satelliti Space Inspire di Thales Alenia Space.

I passi che porteranno all’Axiom Station

Axiom Space prevede di agganciare il suo AxPPTM alla Stazione Spaziale Internazionale come primo modulo nella sequenza di assemblaggio, seguito da Habitat 1 (AxH1), una camera di compensazione, Habitat 2 (AxH2) e infine dal Centro di Ricerca e Produzione (AxRMF). Dopo il lancio e l’attracco di AxPPTM alla Stazione Spaziale Internazionale, il modulo si separerà e si incontrerà con AxH1 in orbita, conferendo alla Stazione Axiom la capacità operativa indipendente.

Questo approccio consente alla stazione a due moduli di diventare un veicolo a volo libero già nel 2028 e una stazione indipendente a quattro moduli entro il 2030, garantendo una presenza umana statunitense continua in orbita bassa dopo il ritiro della Stazione Spaziale Internazionale. Il piano di sviluppo della Stazione Axiom è in linea con gli obiettivi statunitensi e preserva le capacità critiche attualmente utilizzate sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio di AxPPTM è previsto per la fine del 2027.

I lavori sulla struttura primaria del PPTM, costruita da Thales Alenia Space a Torino, proseguono, dopo aver completato la saldatura finale a luglio. I moduli di Axiom Station saranno integrati e assemblati presso lo stabilimento di assemblaggio e integrazione di Axiom Space a Houston, segnando il primo veicolo spaziale con equipaggio umano mai costruito a Space City.