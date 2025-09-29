“REMaRe – La Settimana della BPCO”, prevenzione e diagnosi a tutto campo: il tour in 5 città italiane

Dopo il successo del roadshow REMaRe Insieme, che lo scorso giugno ha coinvolto migliaia di cittadini in tutta Italia, prende il via la nuova iniziativa dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie respiratorie croniche: “REMaRe – La Settimana della BPCO”, promossa da AIPO-ITS/ETS, SIP/IRS e dalla Consulta della Pneumologia, con il patrocinio di FNOMCeO. Dal 2 al 12 ottobre, dalle 09.00 alle 17.00, un truck attrezzato con ambulatori mobili farà tappa in cinque città italiane – Milano, Ferrara, Roma, Catanzaro e Catania – offrendo gratuitamente ai cittadini spirometrie di screening e un servizio innovativo di point of care per la conta degli eosinofili, utile biomarcatore per personalizzare la cura della BPCO.

Informare, prevenire, diagnosticare

Obiettivo del progetto è incontrare i cittadini nei luoghi-chiave della vita quotidiana e fornire strumenti concreti di prevenzione e informazione sulla Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) in vari modi: sensibilizzando sui fattori di rischio (fumo, inquinamento, esposizione a sostanze chimiche); promuovendo la diagnosi precoce attraverso screening e visite regolari; offrendo risorse pratiche e consigli per una migliore gestione della malattia; distribuendo leaflet informativi chiari e accessibili a tutta la popolazione.

Gli operatori sanitari coinvolti saranno a disposizione per spiegare gli esiti, indirizzare a percorsi clinici dedicati e rispondere ai dubbi dei cittadini, rafforzando così il legame tra medicina e comunità.

Una novità: il test degli eosinofili Per la prima volta “REMaRe – La Settimana della BPCO” introduce un test di conta degli eosinofili, un semplice e rapido prelievo del sangue che consente di valutare la presenza del biomarcatore oggi riconosciuto fondamentale per personalizzare la cura della BPCO e permette di distinguere i pazienti con forme più gravi o con particolari caratteristiche infiammatorie, così da modulare meglio il trattamento terapeutico.

Le tappe

Prima tappa a Milano il 2 ottobre: un nesso con la Festa dei Nonni

L’iniziativa prende il via giovedì 2 ottobre a Milano, in Piazzale Cadorna, in concomitanza con la Festa dei Nonni: un’occasione speciale per ricordare quanto la salute respiratoria sia un bene prezioso soprattutto nelle età più fragili, ma anche un impegno di prevenzione che riguarda tutte le generazioni.

Prima e dopo ogni tappa del tour sono previste iniziative locali di sensibilizzazione, in collaborazione con le Autorità e i centri ospedalieri, per diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie respiratorie, e ampliare l’impatto del messaggio sul territorio.

“La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva rappresenta ancora oggi una delle principali sfide di salute pubblica, troppo spesso diagnosticata tardivamente e sottovalutata nei suoi sintomi iniziali” – afferma Fabiano Di Marco, Presidente della Società Italiana di Pneumologia SIP/IRS – Con REMaRe – La Settimana della BPCO “vogliamo portare la prevenzione e la diagnosi precoce nei luoghi della vita quotidiana, avvicinando la pneumologia ai cittadini. È un impegno che la nostra Società sente fortemente: informare, sensibilizzare e offrire strumenti concreti per proteggere la salute respiratoria. L’introduzione del test degli eosinofili è una novità importante, che avvicina le persone a percorsi terapeutici più personalizzati ed efficaci. Solo con la collaborazione tra istituzioni, professionisti e comunità possiamo ridurre l’impatto della BPCO e garantire a chi ne è colpito cure tempestive e appropriate. Questa iniziativa è un segnale di attenzione, vicinanza e responsabilità verso i pazienti e le famiglie, ma anche verso le nuove generazioni”.

“La seconda fase del progetto REMaRe Insieme è dedicata specificamente alla BPCO, una patologia sottodiagnosticata e in crescita progressiva che oggi, oltre a costituire la terza causa di morte e la settima causa di morbilità nel mondo, solo in Italia interessa almeno il 5,6% degli adulti. La prima edizione di REMaRe Insieme ha portato il tema della salute respiratoria tra la gente – commenta il Presidente dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri AIPO-ITS/ETS Claudio Micheletto – Di nuovo, ora, ci proponiamo di sensibilizzare, educare e informare il pubblico su questo tema. Come allora, offriremo un servizio utile anche a fronte delle ‘sofferenze’ mostrate dal Servizio Sanitario Nazionale: test diagnostici e visite pneumologiche gratuite, con l’aggiunta, in questa edizione, del test degli eosinofili, di grande utilità nella diagnosi di BPCO. Il nostro impegno come Società Scientifica continua oggi e proseguirà nel futuro, affinché nuove iniziative di questo tipo diffondano sempre maggiore consapevolezza sul fronte della salute respiratoria”.

“Iniziative come queste sono sempre benvenute, perché contribuiscono a far emergere il sommerso, che nei casi di pazienti con compromissione della salute respiratoria rappresenta il problema maggiore – aggiunge Salvatore D’Antonio, Presidente dell’Associazione Pazienti BPCO e altre patologie respiratorie – Nei miei 50 anni da pneumologo, infatti, ho sempre osservato comportamenti assai diffusi tra i pazienti respiratori: minimizzazione dei sintomi, protrarsi dell’abitudine al fumo, e collocazione in secondo piano del proprio problema di salute, del quale spesso si prende atto quando è troppo tardi, e il rischio è quello di un declino rapido. La BPCO è una patologia grave, oggi al terzo posto nelle classifiche mondiali di mortalità, ed è data dalle proiezioni in crescita costante anche tra le donne, divenute forti fumatrici. Troppo spesso, però, è sottodiagnosticata. Mi auguro quindi che ‘REMaRe – La settimana della BPCO’, com’è accaduto con la prima tranche del progetto, sarà utile per arrivare a un buon numero di diagnosi precoci, avviando di conseguenza a una corretta terapia il maggior numero possibile di persone”.

Le tappe di “REMaRe – La Settimana della BPCO”

2 ottobre – Milano, Piazzale Cadorna

4 ottobre – Ferrara, Via Donatori di Sangue

7 ottobre – Roma, Lungotevere Castello

10 ottobre – Catanzaro, Piazza della Prefettura

12 ottobre – Catania, Piazzale Rocco Chinnici

Un impegno condiviso

Grazie al coinvolgimento attivo delle Società scientifiche, dei centri ospedalieri e di numerosi specialisti, “REMaRe – La Settimana della BPCO” intende contrastare l’indifferenza e la disinformazione sulle malattie respiratorie, offrendo prevenzione, vicinanza e ascolto a chi ogni giorno convive con sintomi troppo spesso sottovalutati come tosse cronica, affanno o difficoltà respiratorie.