Rientrato sulla Terra il laboratorio biologico “Bion-M”: un mese di esperimenti nello Spazio | VIDEO

Oggi 19 settembre il satellite-laboratorio russo “Bion-M” n° 2 è tornato sulla Terra dopo una missione di 30 giorni, portando con sé organismi viventi sottoposti a esperimenti in condizioni di microgravità. Il satellite era partito il 20 agosto dalla base di Bajkonur con l’obiettivo di studiare l’adattamento della vita alle difficoltà dell’ambiente spaziale. Subito dopo l’atterraggio, i campioni sono stati trasferiti a Mosca per ulteriori analisi scientifiche.

Il programma “Bion”, attivo sin dagli anni ’70, continua a fornire dati fondamentali per la biologia spaziale e la medicina, contribuendo alla comprensione degli effetti della microgravità e delle radiazioni cosmiche sugli organismi viventi.

Un laboratorio orbitante all’avanguardia

Il “Bion-M” è progettato come un laboratorio orbitante modulare. Tra i principali componenti:

Modulo di servizio : contiene i motori per il controllo dell’orbita e le batterie che garantiscono l’alimentazione elettrica;

: contiene i motori per il controllo dell’orbita e le batterie che garantiscono l’alimentazione elettrica; Sistema di comunicazione : antenne ad alta velocità trasmettono immagini e video, mentre altre gestiscono telemetria e sincronizzazione temporale con i centri di controllo a Terra;

: antenne ad alta velocità trasmettono immagini e video, mentre altre gestiscono telemetria e sincronizzazione temporale con i centri di controllo a Terra; Apparato di supporto vitale : serbatoi di ossigeno e sistemi ambientali mantengono condizioni compatibili con la sopravvivenza dei campioni;

: serbatoi di ossigeno e sistemi ambientali mantengono condizioni compatibili con la sopravvivenza dei campioni; Piattaforma sperimentale e compartimento strumenti : ospitano strumenti scientifici e l’elettronica principale che governa il satellite;

: ospitano strumenti scientifici e l’elettronica principale che governa il satellite; Radiatore-ventilatore e pannelli solari: rispettivamente per la dispersione del calore nello Spazio e per la produzione di energia elettrica.

La capsula: il cuore della missione

Il vero fulcro della missione è rappresentato dal modulo di discesa, una capsula pressurizzata che ha protetto gli organismi viventi durante il volo orbitale e garantito un rientro sicuro sulla Terra. Questa soluzione ha permesso agli scienziati di osservare gli effetti reali della permanenza nello Spazio e di raccogliere dati preziosi per la progettazione di future missioni di lunga durata.

Verso nuovi orizzonti

Le informazioni raccolte da “Bion-M” non riguardano solo la ricerca terrestre, ma sono fondamentali per preparare missioni interplanetarie, dalla Luna a Marte. Comprendere come gli organismi si adattano alla microgravità e alle radiazioni cosmiche è un passo essenziale per garantire la sicurezza e il benessere degli astronauti in viaggi sempre più lontani.