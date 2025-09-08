Rientro a scuola al via, oggi si torna in classe in Alto Adige

Oggi suonerà la la prima campanella dell’anno scolastico 2025/2026. Questa mattina, lunedì 8 settembre, gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano sono i primi in Italia a rientrare tra i banchi, inaugurando ufficialmente un nuovo anno di lezioni che, come sempre, partirà in date diverse a seconda delle regioni. In Alto Adige, oltre 90mila alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie salutano le vacanze estive per tornare in classe. Come da tradizione, il calendario scolastico locale prevede un avvio anticipato rispetto al resto del Paese.

Il resto d’Italia seguirà a breve: mercoledì 10 settembre toccherà a Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Provincia di Trento. Giovedì 11 sarà la volta del Friuli-Venezia Giulia, mentre la Lombardia riaprirà le porte delle scuole il 12 settembre.

Il grosso delle regioni partirà invece lunedì 15 settembre: tra queste Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Ultime a ricominciare saranno Calabria e Puglia, dove la campanella suonerà martedì 16 settembre.

Il nuovo anno scolastico si annuncia dunque scandito da un calendario a tappe, con l’Alto Adige in prima fila. Per gli studenti bolzanini, oggi non è solo il ritorno alla quotidianità tra quaderni e libri, ma anche il segnale che l’estate è davvero finita e che la vita delle scuole italiane è pronta a riprendere il suo ritmo.