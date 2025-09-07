Rientro a scuola: domani in Alto Adige la prima campanella

In Italia saranno gli studenti dell’Alto Adige i primi a tornare sui banchi di scuola. Domani, infatti, la campanella darà ufficialmente inizio al nuovo anno scolastico per 90.156 alunni appartenenti ai tre gruppi linguistici della provincia: tedesco, italiano e ladino. Nelle scuole di lingua tedesca sono attesi complessivamente 65.010 studenti, di cui 20.527 iscritti alla primaria e 12.531 alla secondaria di primo grado. Gli istituti italiani accoglieranno invece 22.211 bambini e ragazzi, mentre nelle scuole e nelle scuole dell’infanzia delle valli ladine gli iscritti sono 2.935. La Provincia di Trento, a differenza dell’Alto Adige, inizierà le lezioni mercoledì 10.