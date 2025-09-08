Rientro a scuola: il decalogo dei Pediatri di Famiglia per una ripresa in salute, sicurezza e serenità

Settembre segna per milioni di studenti, dai più piccoli agli adolescenti, il ritorno sui banchi di scuola: un appuntamento emozionante, ma anche delicato per il benessere psico-fisico di bambini e ragazzi. Per supportare le famiglie in questo passaggio, la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) ha stilato un decalogo con 10 semplici regole da tenere a mente per garantire che la ripresa scolastica avvenga in modo sano, sicuro e sereno. Le raccomandazioni, elaborate dagli esperti del Gruppo ‘Area Sito’ della FIMP, spaziano dalla prevenzione vaccinale, fondamentale per proteggere i bambini da malattie comuni che possono avere conseguenze anche gravi, ai suggerimenti per favorire il ritorno graduale alla routine dopo le vacanze: recuperare i corretti ritmi sonno-veglia, adottare un’alimentazione equilibrata, mantenere un’attività fisica regolare e imparare a gestire con equilibrio il tempo libero.

Non meno importante è l’attenzione all’igiene quotidiana, in particolare di mani e denti, come forma di prevenzione. A tutela del benessere emotivo, inoltre, è essenziale che i genitori supportino i propri figli attraverso un’adeguata comprensione e gestione delle emozioni. Dieci indicazioni che rappresentano un’opportunità per accompagnare bambini e ragazzi verso un percorso di crescita sano e consapevole. Secondo i Pediatri di Famiglia, infatti, il ritorno sui banchi di scuola è anche l’occasione per educare all’autonomia – ad esempio nella preparazione dello zaino – e alla responsabilità, attraverso l’insegnamento dell’importanza di scelte sane (rifiuto del tabagismo e del consumo di alcol) e del rispetto dell’ambiente. Da non dimenticare, infine, l’uso corretto dei dispositivi digitali, soprattutto nelle ore serali, da gestire con regole chiare, condivise in famiglia.

Le dichiarazioni

“Il rientro a scuola è un momento delicato non solo per bambini e ragazzi, ma anche per i genitori. Per questo, come Pediatri di Famiglia riteniamo molto importante offrire suggerimenti e consigli pratici che aiutino le famiglie a tutelare la salute e il benessere dei propri figli”, evidenzia Antonio D’Avino, Presidente nazionale FIMP. “il decalogo nasce dall’esperienza diretta dei Pediatri di Famiglia, che ogni giorno nei propri studi accompagnano milioni di bambini, genitori e famiglie nelle sfide quotidiane della crescita verso l’età adulta”.

“Il decalogo è uno strumento semplice e concreto, pensato per fornire ai genitori regole chiare e facilmente applicabili. L’obiettivo è costruire routine sane ed equilibrate, che rendano la quotidianità di bambini e ragazzi, fatta di scuola, sport, attività ricreative, amicizie e famiglia, più serena e armoniosa”, spiega Silvia Zecca, referente del Gruppo ‘Area Sito’ della FIMP.

Il decalogo dei Pediatri di Famiglia FIMP