Rinviato a giudizio l’uomo che uccide l’orsa Amarena: le accuse

La notte del 31 agosto 2023, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, Andrea Leombruni sparò colpi di fucile all'orsa Amarena, uno dei simboli del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, uccidendola

orsa amarena

Con l’accusa di uccisione di animale e di aver agito con l’aggravante della crudeltà, il giudice predibattimentale del Tribunale di Avezzano ha rinviato a giudizio Andrea Leombruni, l’uomo che nella notte del 31 agosto 2023, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, sparò colpi di fucile all’orsa Amarena, uno dei simboli del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. L’esemplare di orso bruno marsicano, specie protetta, morì poco dopo davanti all’abitazione di Leombruni. L’orsa aveva con sé due cuccioli, dei quali subito dopo si persero le tracce. L’udienza dibattimentale è stata fissata al 19 gennaio 2026 alle ore 9.

