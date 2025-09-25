Ritrovata la pelle di un giovane orso nel parco giochi di Fondi: indagine in corso

“La pelle di un giovane orso probabilmente ucciso e scoiato è stata ritrovata stamattina nel parco giochi di Fondi vicino al cimitero di Borgo D’Anaunia in provincia di Trento. La pelle ed i campioni biologici necessari per l’analisi genetica sono stati raccolti dalla Forestale ed inviati all’Istituto di Zooprofilassi delle Venezie per i necessari approfondimenti. Il corpo forestale Trentino ha ovviamente aperto un’indagine”. Sulla vicenda interviene con un breve comunicato l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che scrive: “presentiamo nei prossimi giorni un esposto alla procura di Trento perché questo ritrovamento potrebbe essere un macabro avvertimento, infatti la scelta di far ritrovare la pelle in quel luogo preciso a pochi passi dal cimitero tinge di cupo tutta la vicenda. Quello che ci auguriamo – concludono gli animalisti – che i responsabili di questo scempio vengano individuati e puniti ma soprattutto ci auguriamo che questa pelle non appartenga a un orso ucciso per essere mangiato in un banchetto clandestino di bracconieri e non solo”.