Robotica globale: la Cina corre mentre gli Stati Uniti rallentano

Mentre la Cina consolida la sua leadership nella robotica, gli Stati Uniti sembrano sottovalutare una delle sfide tecnologiche più decisive del XXI secolo. La Cina detiene oltre due terzi dei brevetti globali nel settore e aziende come Unitree stanno già conquistando i mercati internazionali con robot umanoidi e quadrupedi altamente performanti, venduti a un decimo del costo delle alternative occidentali. Non si tratta di copie economiche, ma di tecnologie avanzate vendute a prezzi accessibili e in volumi industriali. Tra il 2013 e il 2022, le università cinesi hanno introdotto oltre 7.500 nuovi corsi di ingegneria, quasi 100 dedicati esclusivamente alla robotica, mentre la produzione accademica ha superato quella americana nelle principali conferenze internazionali. La robotica è un pilastro centrale del modello di crescita di Pechino, inserita nel 14° Piano Quinquennale, con l’obiettivo di diventare un hub globale entro il 2025 e un leader mondiale entro il 2035. Intanto, Unitree esporta in oltre 100 Paesi, con spedizioni dieci volte superiori a quelle di Boston Dynamics, conquistando un vantaggio competitivo potenzialmente irreversibile.

La robotica è potere: tra economia, dati e guerra

Ma la posta in gioco va ben oltre la concorrenza industriale. La robotica rappresenta l’infrastruttura fisica dell’economia automatizzata del futuro, con implicazioni dirette per la sicurezza nazionale e la supremazia militare. I robot distribuiti globalmente raccolgono dati critici che alimentano l’intelligenza artificiale e l’autonomia dei sistemi. Per l’Esercito Popolare di Liberazione cinese, ciò si traduce in vantaggi concreti per la guerra urbana, la sorveglianza e i sistemi autonomi da combattimento. Robot-cani Unitree sono già stati impiegati in Ucraina. Le stesse tecnologie commerciali—come la visione artificiale e la navigazione autonoma—possono essere adattate a scopi militari, compresi i sistemi d’arma intelligenti. Pechino considera la leadership commerciale nella robotica come leva strategica per rafforzare la propria competitività economica e potenza militare. Come già visto con il 5G, i pannelli solari, le batterie, i droni e i veicoli elettrici, la Cina utilizza un mix di sovvenzioni statali, abbattimento dei costi e penetrazione anticipata dei mercati per superare i rivali occidentali. Ignorare questi segnali sarebbe un errore fatale.

Una strategia per non perdere: cosa dovrebbe fare l’America

Gli Stati Uniti hanno ancora il tempo e le risorse per reagire, ma serve una risposta all’altezza della sfida. Primo: limitare immediatamente la presenza di aziende come Unitree sul suolo americano, utilizzando l’Ordine Esecutivo ICTS, già impiegato contro TikTok, per motivi di sicurezza nazionale. Secondo: facilitare la produzione nazionale di robot, garantendo accesso prioritario a componenti critici come attuatori di precisione e riduttori, oggi prodotti quasi esclusivamente in Asia, attraverso accordi con Giappone e Corea del Sud. Terzo: incentivare l’investimento privato, aumentando la leva finanziaria per fondi destinati alla manifattura avanzata. Quarto: creare una politica migratoria mirata che attragga i migliori talenti globali nel settore robotico, con visti dedicati a fondatori e ingegneri con esperienza e capitali. Infine: istituire zone di manifattura avanzata con incentivi fiscali, permessi accelerati e normative favorevoli alla sperimentazione. La corsa alla supremazia nella robotica non è fantascienza: è una realtà in atto. Se l’America non agisce ora, sarà Pechino a scrivere le regole dell’economia del futuro—e la potenza americana rischia seriamente di arrugginirsi.