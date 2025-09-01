Roma, appuntamento sulle nuove metodologie per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

MeteoWeb

Il 12 novembre p.v. si terrà a Roma, presso la Biblioteca accademica (Scuderie Vecchie di Villa Torlonia), la quarta edizione del convegno Nuove metodologie fisiche e chimiche per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale. I lavori avranno inizio alle ore 9.30 e termineranno alle ore 17.00. Questo è il quarto workshop che vede la partecipazione di esperti scientifici italiani provenienti da alcuni dei musei e delle istituzioni accademiche più rinomati al mondo. La serie offre una piattaforma per presentare metodologie chimiche e fisiche innovative attualmente utilizzate nel campo della scienza del patrimonio culturale da istituzioni prestigiose.

“Inoltre, relatori e relatori condividono approfondimenti sui loro percorsi professionali, che vanno dalla grande tradizione italiana di didattica delle scienze del patrimonio culturale ai loro attuali ruoli in musei e istituzioni accademiche. Si evidenziano le differenze di approccio tra questi contesti, creando una base per discussioni su potenziali contributi e opportunità di collaborazione. Il Prof. Sgamellotti è stato un maestro, profondamente caratterizzando queste attività e ispirando questi incontri. La sua improvvisa scomparsa ci ha lasciato attoniti. È nostro dovere dedicargli questo incontro, come parte del nostro contributo alla sua memoria e al suo patrimonio”, si legge nella nota.