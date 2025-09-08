Roma ospita il Global Summit delle Guardie Costiere: per la prima volta un Paese europeo alla guida

Nei giorni 11 e 12 settembre si svolgerà, a Roma, il Global Summit delle Guardie Costiere (Coast Guard Global Summit – CGGS), evento che vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di Guardia Costiera di tutto il mondo. Un’occasione unica per confrontarsi sui temi comuni legati al mare – dalla sicurezza della navigazione alla protezione ambientale degli oceani – in programma negli spazi del Roma Convention Center “La Nuvola”. Si tratta di un appuntamento di rilievo internazionale e che vedrà per la prima volta un Paese europeo chiamato a guidare il Global Summit, finora presieduto esclusivamente dal Giappone, a conferma della grande proiezione internazionale della Guardia Costiera e, più in generale, della marittimità italiana.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni organizzate nel 2025 in occasione del 160esimo anniversario dalla Fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.