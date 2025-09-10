Roma ospita il lancio mondiale del World Nuclear Industry Status Report 2025

Roma ospiterà il lancio globale del World Nuclear Industry Status Report 2025 (WNISR), uno dei più autorevoli rapporti internazionali sullo stato dell’industria nucleare mondiale. L’iniziativa è co-organizzata Fondazione Heinrich-Böll, Fondazione Friedrich-Ebert, Ufficio federale tedesco per la sicurezza della gestione delle scorie nucleari (BASE), Mycle Schneider Consulting, dal Kyoto Club e dal Coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica). La giornata sarà articolata in due momenti principali: una sessione mattutina riservata ai media e una sessione pomeridiana aperta al pubblico. L’evento si terrà in italiano e inglese, con traduzione simultanea.

Il WNISR2025 propone dati aggiornati e analisi approfondite sull’evoluzione globale del nucleare a livello mondiale. A fronte di un discorso pubblico sempre più polarizzato, il rapporto fornisce un quadro basato su dati ed evidenze scientifiche verificabili, che mostrano una realtà del settore ben diversa da quella spesso raccontata e rappresentata dai media.

I temi centrali

compatibilità tra nucleare e generazione di fonti rinnovabili elettriche;

dipendenza energetica dalla Russia: emerge una forte interdipendenza tecnologica e commerciale con l’industria russa, anche da parte dei Paesi occidentali;

SMR (Reattori Modulari di Piccola Taglia): il loro sviluppo risulta molto meno avanzato rispetto a quanto viene spesso dichiarato;

decommissioning: dei 218 reattori chiusi nel mondo, solo nove sono stati realmente riconvertiti a siti “greenfield”;

Fukushima, 14 anni dopo: le sfide restano ancora oggi drammaticamente attuali, sia sul sito sia nell’area circostante.

“Il WNISR2025 arriva in un momento in cui l’Italia è chiamata a scelte cruciali per il suo futuro energetico. – afferma Attilio Piattelli, Presidente di FREE – Ci auguriamo che i dati e le analisi contenute nel rapporto siano presi in dovuta considerazione per valutare con il giusto equilibrio se la scelta nucleare contenuta nell’ultimo PNIEC, basata sullo sviluppo di SMR, sia stata adeguatamente ponderata”.