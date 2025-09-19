Rosatom pronta a costruire centrali nucleari nelle Filippine: proposte anche unità galleggianti

La società statale russa Rosatom è pronta ad offrire alle Filippine la costruzione di centrali nucleari di piccola capacità e di unità di energia galleggianti. Lo ha dichiarato il viceministro russo dell’Industria e del Commercio, Alexey Gruzdev, durante una riunione plenaria della commissione congiunta russo-filippina per la cooperazione commerciale ed economica. “Vediamo un potenziale significativo per la cooperazione nel campo dell’uso pacifico dell’energia nucleare”, ha spiegato Gruzdev, che ha aggiunto: “Rosatom è pronta ad offrire soluzioni energetiche efficaci, tra cui la costruzione di centrali nucleari di piccola capacità e di unità di energia galleggianti. La parte russa è inoltre aperta ad ampliare la cooperazione con le Filippine nel campo della medicina nucleare”.