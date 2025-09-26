Roscosmos e Rosatom insieme per l’automazione industriale: nasce una nuova alleanza tecnologica

Durante la World Atomic Week è stato firmato un accordo di collaborazione tra РАСУ (divisione di Rosatom specializzata in sistemi di controllo automatizzati) e la corporazione ВНИИЭМ di Roscosmos. L’intesa riguarda lo sviluppo congiunto di sistemi automatizzati di gestione dei processi tecnologici, un settore chiave per l’innovazione industriale e scientifica. Alla cerimonia hanno preso parte figure di primo piano delle due agenzie: Boris Glazkov, vicedirettore generale per lo sviluppo strategico di Roscosmos, e Kirill Komarov, primo vicedirettore generale di Rosatom e responsabile del blocco per lo sviluppo e il business internazionale.

Secondo Glazkov, la firma dell’accordo rappresenta una tappa fondamentale nel partenariato strategico tra Roscosmos e Rosatom. La cooperazione – ha sottolineato – permetterà non solo di rafforzare le competenze nel campo della cibernetica e dell’automazione, ma anche di stimolare un avanzamento rapido della ricerca scientifica e della produzione industriale russa.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di sinergia tra i principali poli scientifici e industriali della Federazione Russa. L’obiettivo dichiarato è quello di unire le competenze spaziali e nucleari in un contesto di crescente necessità di innovazione tecnologica, sicurezza informatica e indipendenza strategica.