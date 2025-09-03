Russia e Cina unite nello studio della Luna: strumento russo a bordo della missione “Chang’e-7”

MeteoWeb

La cooperazione spaziale tra Russia e Cina compie un nuovo passo avanti. In occasione dell’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping, Roscosmos e la CNSA (China National Space Administration) hanno firmato un memorandum che prevede l’integrazione di un innovativo strumento scientifico russo, il “Dust Monitoring of the Moon”, a bordo della missione cinese “Chang’e-7”, il cui lancio è programmato per la seconda metà del 2026.

Un laboratorio russo sulla superficie lunare

Il dispositivo russo sarà dedicato a 3 ambiti fondamentali di ricerca:

Studio delle componenti di polvere e della dinamica dell’esosfera lunare , lo strato più esterno e rarefatto che circonda il nostro satellite;

, lo strato più esterno e rarefatto che circonda il nostro satellite; Rilevamento di micrometeoriti e particelle secondarie del regolite lunare , generate dall’impatto dei corpi celesti sulla superficie;

, generate dall’impatto dei corpi celesti sulla superficie; Analisi della plasma a bassa energia in prossimità del suolo lunare.

Queste osservazioni forniranno dati preziosi per comprendere meglio i processi fisici che regolano l’ambiente lunare, un passo cruciale anche per la futura presenza umana stabile sul satellite.

Perché l’esosfera lunare è così importante?

A differenza della Terra, che possiede un’atmosfera spessa e protettiva, la Luna è avvolta soltanto da una sottilissima esosfera, milioni di volte più rarefatta dell’aria terrestre. Questo strato non è in grado di fermare i micrometeoriti, che colpiscono direttamente la superficie. Ogni impatto produce frammenti minuscoli – chiamati particelle secondarie di regolite – che a loro volta contribuiscono a modellare l’ambiente lunare.

Studiare l’esosfera da lontano è estremamente difficile: per questo motivo le osservazioni dirette dalla superficie rappresentano l’unico modo efficace per raccogliere dati affidabili.

La missione “Chang’e-7”

Il programma lunare cinese “Chang’e” è ormai uno dei più avanzati al mondo. La 7ª missione, prevista per il 2026, sarà dedicata all’esplorazione del Polo Sud della Luna, una regione di grande interesse scientifico perché potenzialmente ricca di ghiaccio d’acqua nei crateri permanentemente in ombra.