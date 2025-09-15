Russia, inaugurato il Nuovo Centro Spaziale Nazionale | FOTO

Lo scorso 13 settembre è stato inaugurato a Mosca il Nuovo Centro Spaziale Nazionale, sede di Roscosmos, e destinato a diventare il più grande polo mondiale nel settore aerospaziale. L’imponente complesso si estende su 257mila metri quadrati e ospiterà oltre 10mila specialisti provenienti da più di 30 imprese del comparto. La sua architettura è dominata da una torre di 47 piani, alta 288 metri, che richiama simbolicamente un razzo in fase di lancio, e che figura tra i 10 edifici più alti della capitale russa. Il centro rappresenta un hub scientifico e tecnologico strategico per la ricerca spaziale.