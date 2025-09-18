Scienza, storico accordo USA-UK su Spazio, Energia e IA: da Londra novità straordinarie per il futuro dell’umanità

Stati Uniti e Regno Unito rafforzano la loro collaborazione strategica in settori scientifici e tecnologici chiave, con l’obiettivo di consolidare la leadership globale nell’intelligenza artificiale (Ia), nel nucleare civile e nelle tecnologie quantistiche, promuovere l’innovazione sicura e sostenibile e garantire benefici concreti ai cittadini dei due Paesi. Lo si legge nel testo, pubblicato dalla Casa Bianca, dell’Accordo per la prosperità tecnologica firmato oggi, 18 settembre, dal presidente Donald Trump e dal primo ministro Keir Starmer.

L’intesa stabilisce un quadro di cooperazione per lo sviluppo di infrastrutture Ia avanzate, la ricerca in medicina di precisione e fusione energetica, l’adozione sicura di tecnologie quantistiche e il rafforzamento della leadership nel nucleare civile, con particolare attenzione alla sicurezza, alla non proliferazione e all’indipendenza dalle forniture russe di combustibile nucleare.

Gli Stati Uniti e il Regno Unito intendono sviluppare congiuntamente infrastrutture Ia, modelli e set di dati scientifici condivisi, applicazioni in biotecnologia e medicina, nonché modelli avanzati per missioni spaziali, in collaborazione tra la Agenzia spaziale statunitense (Nasa) e l’Agenzia spaziale del Regno Unito. L’accordo prevede la promozione di politiche innovative per l’adozione sicura dell’intelligenza artificiale, lo sviluppo delle competenze della futura forza lavoro, la definizione di standard condivisi e lo scambio di talenti tra centri di eccellenza. Nel settore nucleare, l’intesa punta a favorire l’adozione di reattori avanzati e combustibili innovativi, accelerare i processi regolatori, rimuovere barriere di mercato e sviluppare nuovi mercati globali per la fusione e il nucleare civile. Stati Uniti e Regno Unito intendono garantire catene di approvvigionamento sicure e indipendenti, eliminando entro il 2028 la dipendenza dai combustibili nucleari russi, e promuovere applicazioni innovative anche in ambito marittimo, oltre a sviluppare standard internazionali per rafforzare la resilienza energetica delle strutture di difesa.

Per quanto riguarda le tecnologie quantistiche, l’accordo punta a garantire la leadership nella realizzazione del cosiddetto vantaggio quantistico, sviluppando macchine, algoritmi e applicazioni in difesa, sanità, energia e finanza. L’intesa prevede la costituzione di task force congiunte, sfide transatlantiche per algoritmi quantistici, programmi di scambio industriale, test di tecnologie in ambienti reali e lo sviluppo di standard affidabili e interoperabili. L’accordo include anche iniziative trasversali per consolidare le basi dell’innovazione avanzata, dalla sicurezza della ricerca alla protezione delle infrastrutture critiche e delle telecomunicazioni, fino alla diffusione sicura delle tecnologie 6G e alla mobilitazione di investimenti privati in tecnologie avanzate. Il memorandum rafforza l’Accordo per la prosperità economica già esistente tra Stati Uniti e Regno Unito e non comporta obblighi giuridicamente vincolanti. La cooperazione avverrà nel rispetto delle normative nazionali e degli impegni internazionali, con la costituzione entro sei mesi di un gruppo di lavoro a livello ministeriale, destinato a guidare la cooperazione, definire priorità e monitorare l’attuazione dei programmi. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore e successivamente su base annuale, i due Paesi valuteranno i progressi e determineranno la direzione delle future iniziative, tenendo conto di opportunità emergenti, sviluppi politici e interessi strategici condivisi.