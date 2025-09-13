Scienziati tracciano recenti cadute di massi sulla Luna, rivelando segni di attività sismica o eventi di impatto

Quando un masso rotola lungo il pendio di una scogliera sulla Luna, solleva polvere lunare, lasciando dietro di sé un caratteristico motivo a spina di pesce di materiale espulso. In un recente studio, per la prima volta, gli scienziati hanno geolocalizzato e datato le prove di tali cadute di massi. Hanno identificato 245 tracce recenti create da massi rotolati, rimbalzati e scivolati lungo le pareti dei crateri. “Per molto tempo si è creduto che la Luna fosse geologicamente morta… Il nostro studio mostra che massi con dimensioni che vanno da decine a centinaia di metri e pesi in tonnellate si sono spostati dalla loro posizione nel tempo“, ha affermato Sivaprahasam Vijayan, autore principale dello studio e professore associato presso il Physical Research Laboratory di Ahmedabad, in India.

“È altrettanto importante sapere quanto siano recenti questi eventi di caduta di massi per comprendere i periodi in cui gli agenti geologici erano attivi”.

Tracciamento delle cadute di massi

Quando i massi lunari rimbalzano, raccolgono materiale sotterraneo luminoso e non alterato e lo portano in superficie. Di conseguenza, le tracce di caduta di massi recenti appaiono più luminose di quelle più vecchie.

“È possibile identificare una caduta di massi come recente considerando il materiale espulso dalla caduta”, ha affermato Senthil Kumar Perumal, scienziato principale del Planetary Sciences Group presso il National Geophysical Research Institute di Hyderabad, in India, non coinvolto nel nuovo studio.

Per identificare le tracce di massi relativamente recenti, Vijayan e i suoi colleghi hanno prima analizzato manualmente migliaia di immagini della superficie lunare tra 40° S e 40° N. A queste latitudini, il Sole rende le tracce luminose dei massi distinguibili dal resto della superficie lunare. Una volta identificata la traccia, i ricercatori hanno studiato le immagini corrispondenti scattate dalla Narrow Angle Camera del Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA tra il 2009 e il 2022.

Successivamente, gli scienziati hanno stimato l’età delle tracce studiando regioni con materiali espulsi da caduta di massi (BFE) e distinte coperture di materiali espulsi da impatto. Queste coperture, soprannominate “l’equivalente lunare dei fossili”, sono state a lungo utilizzate per stimare l’età degli eventi di impatto. I crateri analizzati da Vijayan e dai suoi colleghi hanno un’età di circa 400.000 anni, il che significa che le tracce BFE sono più recenti.

Infine, gli scienziati hanno identificato possibili faglie sismiche o crateri da impatto nelle vicinanze che potrebbero aver innescato le cadute di massi.

Mappatura della Luna

La nuova mappa geologica delle cadute di massi, pubblicata sulla rivista Icarus, evidenzia punti sismicamente attivi e nuovi siti di impatto sulla Luna. I ricercatori affermano che queste regioni potrebbero essere potenziali siti di atterraggio per future missioni lunari incentrate sulla recente attività superficiale e sotterranea.

Gli autori dello studio intendono integrare metodi di intelligenza artificiale nella prossima iterazione del loro lavoro, ma in definitiva, ha affermato Vijayan, “il passo successivo è determinare con maggiore precisione se la causa [di una caduta] sia endogena o esogena, obiettivo che può essere raggiunto installando ulteriori sismometri nelle prossime missioni“. Kumar ha concordato: “abbiamo bisogno di una vasta rete di sismometri che copra l’intera [Luna] e che monitori l’attività sismica ininterrottamente per diversi decenni”.