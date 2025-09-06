Scivola sul sentiero in Val Maone: escursionista salvata dal Soccorso alpino con elicottero

Il Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) Abruzzo, è intervenuto oggi in Val Maone, ai piedi di pizzo Intermesoli (2.535 metri sul livello del mare ), per un’escursionista infortunata durante una discesa. La donna, 64 anni, originaria di Foligno, stava percorrendo il sentiero quando, a causa di una caduta, ha riportato un trauma alla caviglia che non le è consentito proseguire. Immediata la richiesta di aiuto e l’attivazione dei soccorsi da parte dei compagni di escursione.

L’intervento è stato svolto in tempi rapidi, con l’elicottero del 118 rimasto costantemente in volo per consentire le operazioni. Il tecnico di elisoccorso del Cnsas, insieme alla squadra sanitaria a bordo, ha soccorso la donna con un verricello e ne ha disposto il trasferimento all’Ospedale dell’Aquila. Il coordinamento delle attività è stato gestito dal tecnico di Centrale operativa del Cnsas, che ha seguito passo dopo passo lo svolgimento delle operazioni fino al rientro in sicurezza.