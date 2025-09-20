Scivolano per 60 metri al Lago del Predil: una donna muore, l’amica ricoverata

Incidente mortale sulle montagne friulane: una donna austriaca di 68 anni è morta durante una escursione al Lago del Predil, nel territorio di Tarvisio. L’allarme è scattato intorno alle 17.45. La Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, l’ambulanza, l’elisoccorso regionale e i vigili del fuoco dopo chiamata al Nue 112. La 68enne era insieme ad un’altra donna, anche lei austriaca, ed entrambe sono precipitate lungo la sponda sud del lago scivolando per circa sessanta metri in un punto impervio e fuori traccia, dove spesso succedono incidenti. Tutte e due indossavano scarpe non adatte, dalla suola liscia.

I soccorsi

La 68enne è morta sul colpo e all’arrivo dei soccorritori, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, mentre l’altra di 63 anni, che ha riportato vari traumi, è stata recuperata in elicottero e poi affidata all’ambulanza diretta all’ospedale di Tolmezzo.