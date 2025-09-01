Scoglitti, un weekend di sport per la ricerca e il sostegno alle persone con SLA

MeteoWeb

Due giornate di sport, mare e solidarietà hanno animato Scoglitti il 30 e 31 agosto con il Torneo Open di Beach Tennis, organizzato da Stelle Beach Tennis in collaborazione con AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Sicilia e dal Comune di Vittoria, ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati, unendo competizione sportiva e impegno sociale. Grazie alla generosità dei partecipanti e al sostegno del territorio, sono stati raccolti fondi a favore delle attività di AISLA a sostegno delle persone con SLA e dei loro caregiver.

Al termine delle gare – Doppio Misto sabato 30 agosto e Doppio Maschile e Femminile domenica 31 agosto – si è svolta una cerimonia istituzionale con la presenza del Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, del Vicesindaco Giuseppe Fiorellini, dell’Assessore allo Sport Fabio Prelati e del Senatore della Repubblica Salvatore Sallemi. AISLA è stata rappresentata da Giovanna Tona, referente della sezione Sicilia Area Vasta Orientale, che ha ricevuto simbolicamente i fondi raccolti, ringraziando gli organizzatori, le istituzioni e gli sponsor locali per la sensibilità dimostrata.

Le reazioni sull’iniziativa

“Il successo di questa iniziativa – ha dichiarato Tona – testimonia come lo sport possa essere un veicolo di solidarietà e attenzione concreta verso le persone che vivono ogni giorno la sfida della SLA. Il sostegno del territorio è per noi fondamentale per continuare a garantire servizi e progetti di prossimità a chi ha più bisogno”.

Anche il Senatore Salvatore Sallemi ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa: “manifestazioni come questa dimostrano che quando una comunità si unisce attorno a un obiettivo di solidarietà, lo sport diventa un linguaggio universale di inclusione e vicinanza. È un onore essere accanto ad AISLA, che rappresenta una voce fondamentale per tante famiglie siciliane e italiane”.

La donazione e il prossimo appuntamento

Con una donazione di 6.000€, il torneo si è confermato non solo un evento sportivo di rilievo, ma anche un importante momento di comunità e vicinanza. Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 settembre, quando l’Italia celebrerà la 18ª Giornata Nazionale SLA, iniziativa organizzata da AISLA sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Per l’occasione, centinaia di monumenti e palazzi storici in tutto il Paese si illumineranno di verde, colore della speranza e della solidarietà. In Sicilia, tra i luoghi simbolici che parteciperanno, brilleranno il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Massimo Bellini di Catania, insieme a tanti altri comuni che hanno aderito.

Nel weekend del 20 e 21 settembre, AISLA tornerà inoltre nelle piazze siciliane con i suoi volontari, per incontrare i cittadini e raccontare il proprio impegno al fianco delle persone con SLA e delle loro famiglie.