Scoperta mostruosa nube molecolare nella nostra galassia: “nessuno aveva idea che esistesse”

Una enorme nube di gas e polvere, precedentemente sconosciuta, è stata individuata nel cuore della Via Lattea. Soprannominata Midpoint, questa “Nube Molecolare Gigante” (GMC) si estende per circa 60 parsec (200 anni luce) e rappresenta una vera e propria autostrada cosmica che trasporta materiale verso il centro galattico. La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal, offre una prospettiva unica sui meccanismi che governano la nascita delle stelle e l’evoluzione delle strutture galattiche.

La ricerca, condotta da un team guidato dalla scienziata Natalie Butterfield dell’NSF National Radio Astronomy Observatory (NSF NRAO), ha utilizzato il Green Bank Telescope (NSF GBT) per scandagliare una regione specifica del cielo. “Nessuno aveva idea dell’esistenza di questa nube“, ha dichiarato Butterfield. “Le nostre misurazioni di dimensioni, massa e densità hanno confermato che si tratta di una nube molecolare gigante“.

Un ambiente caotico e ricco di indizi

Le osservazioni si sono concentrate su molecole come l’ammoniaca (NH3​) e la cianobutadiina (HC5​N), utilizzate come traccianti del gas denso. I dati raccolti non solo hanno rivelato la Midpoint, ma hanno anche svelato un ambiente incredibilmente dinamico e turbolento, simile a quello che si trova nel centro della galassia. Questa turbolenza potrebbe essere causata dal flusso di materiale lungo le “corsie di polvere” galattiche o da collisioni con altre nubi.

All’interno della Midpoint sono stati individuati diversi fenomeni chiave:

Un nuovo maser – È stata scoperta una sorgente naturale di intensa radiazione a microonde, un maser associato al gas di ammoniaca. Questo fenomeno è spesso un indicatore di formazione stellare attiva;

È stata scoperta una sorgente naturale di intensa radiazione a microonde, un associato al gas di ammoniaca. Questo fenomeno è spesso un indicatore di formazione stellare attiva; “Semi” di stelle – La nube contiene ammassi compatti di gas e polvere, che sembrano sul punto di collassare e formare nuove stelle. Uno di questi ammassi, noto come Knot E, potrebbe essere un frEGG (free-floating evaporating gas globule), una piccola e densa nube che viene erosa dalla radiazione di stelle vicine;

La nube contiene ammassi compatti di gas e polvere, che sembrano sul punto di collassare e formare nuove stelle. Uno di questi ammassi, noto come Knot E, potrebbe essere un (free-floating evaporating gas globule), una piccola e densa nube che viene erosa dalla radiazione di stelle vicine; Segni di “feedback stellare” – È stata trovata una struttura a forma di guscio all’interno della nube, probabilmente creata dall’energia rilasciata da stelle morenti.

Un tassello mancante nella storia della Via Lattea

Secondo gli scienziati, la nube Midpoint rappresenta un collegamento cruciale nel trasferimento di materiale dal disco della Via Lattea al suo centro. “Le forze intense in queste regioni possono sopprimere la formazione stellare“, ha spiegato Larry Morgan, scienziato dell’NSF Green Bank Observatory (NSF GBO). “Tuttavia, i margini di queste barre galattiche, dove si trova la Midpoint, possono accumulare gas denso e innescare la nascita di nuove stelle“,

Lo studio di questa regione unica non solo ci aiuterà a comprendere come le galassie costruiscano le loro strutture centrali, ma anche a decifrare come le stelle nascano in condizioni estreme. La scoperta della nube Midpoint è un passo significativo verso la risoluzione del puzzle della formazione stellare e galattica, offrendo agli astronomi un’opportunità senza precedenti di studiare le condizioni iniziali del gas prima che si accumuli nel caotico e misterioso centro della nostra galassia.