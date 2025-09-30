Scoperte nuove prove dei primi animali sulla Terra: lo studio di un team di geochimici

Un team di geochimici del MIT ha scoperto nuove prove in rocce molto antiche, che suggeriscono che alcuni dei primi animali sulla Terra fossero probabilmente gli antenati delle moderne spugne marine. In uno studio pubblicato oggi sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, i ricercatori hanno inviato di aver identificato “fossili chimici” che potrebbero essere stati lasciati da antiche spugne in rocce risalenti a oltre 541 milioni di anni fa. Un fossile chimico è il residuo di una biomolecola originata da un organismo vivente che è stato sepolto, trasformato e conservato nei sedimenti, a volte per centinaia di milioni di anni.

I fossili chimici recentemente identificati sono tipi speciali di sterani, che rappresentano la forma geologicamente stabile di steroli, come il colesterolo, presente nelle membrane cellulari di organismi complessi. I ricercatori hanno ricondotto questi sterani speciali a una classe di spugne marine note come demospugne. Oggi, le demospugne sono disponibili in un’enorme varietà di dimensioni e colori e vivono in tutti gli oceani come filtratori morbidi e viscosi. Le loro controparti antiche potrebbero avere caratteristiche condivise simili.

I dettagli sullo studio

“Non sappiamo esattamente che aspetto hanno questi organismi a quei tempi, ma sicuramente vivevano nell’oceano, avevano un corpo molle e presumiamo che non abbiano uno scheletro di silice”, afferma Roger Summons, professore emerito di geobiologia Schlumberger presso il Dipartimento di scienze della Terra, dell’atmosfera e dei pianeti (EAPS) del MIT. La scoperta da parte del gruppo di fossili chimici specifici delle spugne offre una solida prova del fatto che gli antenati delle demospugne furono tra i primi animali a evolversi e che probabilmente lo fecero molto prima rispetto al resto dei principali gruppi animali della Terra.

Il nuovo studio si basa su risultati che il gruppo ha segnalato per la prima volta nel 2009. In quello studio, il team ha identificato i primi fossili chimici che sembravano derivare da antiche spugne. Hanno analizzato campioni di roccia da un affioramento in Oman e hanno trovato una sorprendente abbondanza di sterani che hanno determinato essere i resti conservati di steroli a 30 atomi di carbonio (C30), una rara forma di steroide che, a loro dire, era probabilmente derivata da antiche spugne marine.