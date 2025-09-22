Scoperto un nuovo asteroide: NEO 2025 SW verso l’approccio ravvicinato alla Terra

Appena scoperto un nuovo asteroide: si chiama NEO 2025 SW e ha un diametro compreso tra 52 e 160 metri. L’asteroide NEO 2025 SW si trova nella costellazione del Sagittario, ad una distanza di 2.707.485 chilometri dalla Terra. La magnitudine dell’asteroide è 16.39. Nei prossimi 10 anni, l’avvicinamento massimo dell’asteroide NEO 2025 SW alla Terra avverrà giovedì 25 settembre 2025 ad una distanza di 0.010691 Unità Astronomiche, equivalenti a 1.599.420 chilometri. L’oggetto spaziale, dunque, passerà ad una distanza di sicurezza dal nostro pianeta.

L’asteroide raggiungerà la magnitudine 14.1 salendo verso l’alto nei cieli settentrionali. Dovrebbe rimanere più luminoso della magnitudine 16 dal 22 al 28 settembre e dovrebbe quindi rappresentare un buon obiettivo per l’astrofotografia.