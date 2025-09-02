Serbia e Corea del Sud firmano accordi: dal nucleare all’idrogeno verde

MeteoWeb

Il ministero dell’energia della Serbia e la società coreana per l’energia idroelettrica e nucleare (Khnp) hanno firmato due Memorandum d’intesa e cooperazione nel campo dell’energia nucleare e dell’idrogeno. Lo riporta l’agenzia di stampa “Fonet”, secondo cui l’obiettivo dei due accordi sarebbe fornire supporto al ministero nello sviluppo e nella formazione del personale in Serbia nel campo del nucleare e avviare un lavoro congiunto per la valutazione di un progetto pilota sull’idrogeno verde in Serbia.

Il Segretario di Stato presso il ministero dell’energia, Sonja Vlahovic, ha affermato che la Serbia sta considerando l’energia nucleare come una delle potenziali fonti energetiche volte a garantire la sicurezza energetica del Paese nel processo di transizione verso fonti di energia pulita.