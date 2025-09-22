Sfiorata una collisione tra due aerei a Nizza: ecco cosa è successo

Grande paura all’aeroporto di Nizza (Alpes-Maritime): una collisione tra due aerei è stata evitata “a malapena“, secondo quanto appreso dall’AFP dall’Ufficio per le indagini e le analisi per la sicurezza dell’aviazione civile (BEA). Poco dopo le 23:30 di ieri, domenica 21 settembre, un aereo della compagnia Nouvel Air stava atterrando quando ha sfiorato un aereo Easyjet che si trovava già su questa pista, ha riferito all’AFP il BEA, confermando un’informazione di Var Matin.

Il velivolo in fase di atterraggio ha poi accelerato per fermare la manovra. Il BEA ritiene che si tratti di un “grave incidente” perché l’aereo non sarebbe atterrato sulla pista corretta.

“Ieri si è verificato un grave incidente all’aeroporto di Nizza-Costa Azzurra, dove una collisione tra due aerei delle compagnie Nouvelair e EasyJet è stata a malapena evitata”, ha scritto su X Philippe Tabarot, Ministro dei trasporti dimissionario.

Questi due aerei sono Airbus A320. Due investigatori del BEA sono già sul posto e altri due arriveranno entro stasera, ha precisato il BEA, che da ieri sera ha chiesto il recupero delle scatole nere al fine di studiarle. Gli investigatori saranno anche incaricati di raccogliere le testimonianze degli equipaggi e del controllo aereo per determinare le circostanze dell’incidente.